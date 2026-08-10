Standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6'lık kayıpla 6 milyon 630 bin lira seviyesinde tamamladı.

Cuma gününü 6 milyon 673 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı, pazartesi seansı boyunca dalgalı bir seyir izledi:

• En Düşük Fiyat: 6 milyon 618 bin TL

• En Yüksek Fiyat: 6 milyon 670 bin TL

• Kapanış Fiyatı: 6 milyon 630 bin TL

İŞLEM HACMİ 6 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Piyasada gün boyunca gerçekleşen işlem hacimleri ve miktarları şu şekilde kaydedildi:

• Altın İşlem Miktarı: 894,51 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 5 milyar 938 milyon 920 bin 774,74 TL

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 6 milyar 79 milyon 313 bin 711,21 TL

GÜNÜN EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLARI

KMKTP Altın Piyasası'nda gün içinde en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada başı çeken kurumlar şunlar oldu:

• Türkiye İş Bankası

• Dünya Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

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