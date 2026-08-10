Altın yatırımcılarının gözü bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Ons altın, geçtiğimiz hafta zayıf istihdam verilerinin ardından yedi haftanın en yüksek seviyesine çıkarken yeni haftaya kâr satışlarıyla başladı. Şimdi piyasalar 12 Ağustos'ta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in faiz politikasını nasıl etkileyeceğini fiyatlıyor. Enflasyonun beklentilerin altında veya üzerinde gelmesi ons altın ve dolayısıyla gram altında sert hareketlere neden olabilir.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.

Veri yalnızca ABD'deki fiyat artışlarının seyrini göstermesi açısından değil, Fed'in eylül toplantısına yönelik beklentileri değiştirebilme potansiyeli nedeniyle de altın yatırımcıları açısından önem taşıyor.

Piyasalarda temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerilemesi yönünde beklentiler bulunuyor.

ABD ENFLASYONU DÜŞÜK GELİRSE ALTIN NE OLUR?

ABD enflasyonunun piyasa beklentilerinin altında açıklanması, fiyat baskılarının zayıfladığı şeklinde değerlendirilebilir.

Böyle bir senaryoda Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisi güçlenebilir. Tahvil faizleri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşması ise faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini artırabilir.

Dolayısıyla beklentiden düşük bir TÜFE verisi ons altında yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Reuters'a konuşan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da zayıf enflasyon verilerinin Fed'in faizleri sabit tutacağı beklentisini güçlendirebileceğini ve altında yeni bir yükselişin önünü açabileceğini belirtiyor.

Güncel altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos 2026

TSİ 09.44 itibarıyla ons altın 4.348,06 dolar alış ve 4.348,95 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatlerde gram altın 6.667,06 TL alış ve 6.668,05 TL satış bandında seyrederken, çeyrek altın 10.667,30 TL alış ve 10.902,25 TL satış seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYON YÜKSEK GELİRSE ALTINDA BASKI ARTABİLİR

Tersi senaryoda ise ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde kalması, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesi veya faiz artırımına gitmesi ihtimalini güçlendirebilir.

Bu durumda ABD tahvil faizleri ve doların yükselmesi altın üzerinde satış baskısı oluşturabilir.

Bu nedenle beklentiden yüksek TÜFE = altın için negatif, beklentiden düşük TÜFE = altın için pozitif senaryosu ilk piyasa tepkisi açısından öne çıkıyor. Ancak fiyatlamanın büyüklüğü çekirdek enflasyon, tahvil faizleri ve Fed beklentilerindeki değişime bağlı olacak.

GRAM ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Türkiye'deki yatırımcı açısından kritik nokta ise gram altının yalnızca ons altına bağlı olmaması.

Gram altının fiyatını temel olarak ons altın ve dolar/TL kuru birlikte belirliyor.

Bu nedenle ABD enflasyonunun düşük gelerek ons altını yükseltmesi, dolar/TL'de önemli bir gerileme yaşanmaması halinde gram altını da yukarı taşıyabilir.

Enflasyonun yüksek gelmesi ve ons altında satış yaşanması ise gram altında aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak aynı anda dolar/TL'nin yükselmesi, ons altındaki düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabilir.

ALTIN İÇİN 4.300 DOLAR SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR

Ons altın yeni haftaya geri çekilmeyle başlamasına rağmen 4.300 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Waterer, geçen haftaki güçlü rallinin ardından görülen düşüşün önemli bir piyasa algısı değişikliğinden ziyade doğal bir dengelenme olduğunu belirterek kısa vadede 4.300 doların destek olarak çalışmaya devam edebileceğini değerlendiriyor.

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