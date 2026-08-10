Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda gerileme kaydedilirken, alt sektörlerde madencilik ve imalat sanayisindeki düşüş öne çıktı.

İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM YÜZDE 1,5 GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında haziran ayında farklı bir görünüm ortaya çıktı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksindeki düşüş yüzde 1,5 oldu.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yıllık bazda diğer sektörlerden pozitif ayrıştı. Söz konusu sektörde üretim yüzde 1,1 arttı.

ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 14,4 ARTIŞ

Takvim etkisinden arındırılmış verilerde yıllık düşüş görülmesine karşın arındırılmamış Sanayi Üretim Endeksi farklı bir tablo ortaya koydu.

Arındırılmamış sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış veride ise aynı dönemde yüzde 1,4'lük düşüş kaydedildi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi üretiminin aylık performansında sınırlı yükseliş görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Alt sektörlerde ise madencilik ve taş ocakçılığı üretimi aylık bazda yüzde 0,5 geriledi.

İmalat sanayi sektörü endeksi bir önceki aya göre değişmezken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE HAZİRAN TABLOSU

Haziran ayı verileri yıllık ve aylık bazda farklı bir görünüm ortaya koydu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim aylık yüzde 0,1 yükseldi.

İmalat sanayindeki yıllık yüzde 1,5'lik düşüş ve aylık bazda üretimin değişmemesi sektörün haziran performansında öne çıkan göstergeler arasında yer aldı.