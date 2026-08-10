Endeksteki 57 hissenin 37’sinin haftayı yükselişle tamamlaması sektör genelindeki pozitif havayı teyit ederken, piyasalardaki sert fiyat hareketleri ve volatilite (fiyat oynaklığı) dikkat çekti.

Piyasadaki yoğun halka arz temposu tüm hızıyla sürüyor:

• QUICK İlk Haftayı Nötr Kapattı: Geçen hafta 76,60 TL’den işleme başlayan Quick Sigorta A.Ş. (QUICK), haftalık kapanışını 76,55 TL seviyesinden gerçekleştirerek ilk haftasını arz fiyatına son derece yakın tamamladı.

• Yeni Haftada 4 Şirket Talep Toplayacak: Yatırımcılar bu hafta Teknika Plast, Kapeks Kimya, Türker Veyaş ve Çitlekçi Mağazacılık şirketlerinin talep toplama süreçlerine odaklanacak.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HALKA ARZ HİSSELERİ

Bazı hisselerde yaşanan sert ralliler yatırımcının yüzünü güldürdü. Haftanın şampiyonu zirveye göz diken BETAE oldu:

• BETAE: Haftalık yüzde 43,11 değer kazanarak 111,20 TL'ye fırladı. 117,90 TL'lik yıl içi zirvesine oldukça yaklaşan hissenin PD/DD (piyasa değeri / defter değeri) oranı 8,22 seviyesinde.

• EMPAE: Yüksek volatilitesiyle öne çıkan hisse, haftalık yüzde 41,73 primle ikinci sırada yer aldı.

• Diğer Kazandıranlar: Karçel (KARCL) yüzde 31,69, Mastercard partneri (MCARD) yüzde 20,94 ve Netcad (NETCD) yüzde 16,54 artış kaydetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HALKA ARZ HİSSELERİ

Endeksteki genel yükseliş havasına rağmen bazı hisseler sert satış baskısı altında kalarak dip seviyelerine çekildi:

• ALBTN: Son dönemin halka arzlarından ALBTN, haftalık yüzde 14,74 düşüşle 25,92 TL'ye gerileyerek haftanın en çok kaybettireni oldu. Hisse, arz sonrası gördüğü 25,80 TL'lik dip seviyesine oldukça yakın seyrediyor.

• Diğer Gerileyenler: AKHAN yüzde 12,19, BALSU yüzde 11,28 ve ISVEA yüzde 7,83 değer kaybetti.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK AYRINTI: ZİRVE Mİ, DİP Mİ?

Uzmanlar, halka arz hisselerindeki yatırım kararlarında sadece haftalık primlerin değil; şirketlerin yıl içi zirve ve dip noktalarına olan uzaklıkları ile değerleme oranlarının da (PD/DD gibi) incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Zirvelerine yakınlaşan hisselerde kâr satışları riski doğarken, dip seviyelerine gerileyen hisselerde ise destek arayışının sürebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Matriks

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