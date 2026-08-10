Şirketin halka arzına liderlik eden Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle 30 günlük fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler süresinin tamamlandığını duyurdu.

KAP bildirimi detaylarına göre;

• Halka Arz Süreci: İsvea Seramik payları 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanmasının ardından 10 Temmuz 2026 itibarıyla BİST Ana Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle borsada işlem görmeye başladı.

• Fiyat İstikrarı İşlemi: İzahnamede yer alan ve yapılması planlanan 30 günlük fiyat istikrarı dönemi 8 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.



• İşlem Gerçekleşmedi: Şirket paylarının borsaya kote olmasını takip eden bu 30 günlük zaman zarfında herhangi bir fiyat istikrarı (alım) işlemi gerçekleştirilmedi.

GRAFİK VERİLERİ: ZİRVEDEN GELEN SATIŞ BASKISI

ISVEA’nın günlük borsa grafiğinde halka arz sonrası sergilediği sert fiyat hareketleri ve son dönemdeki geri çekilme dikkat çekiyor.

İşlem görmeye başladıktan sonra güçlü bir yükseliş trendi yakalayarak 57,50 TL - 58,00 TL bandındaki zirve seviyelerine kadar tırmanan hisse, zirve noktasından itibaren yoğun kâr satışlarıyla karşılaştı.

Hisse saat 12:40 itibarıyla 43,54 TL seviyesinde (yüzde 1,05 düşüşle) kayda geçti. Gün içi işlemlerde en yüksek 45,30 TL, en düşük ise 42,38 TL seviyeleri test edildi.

Fiyat istikrarı süresinin alımsız tamamlanması ve hissenin zirveden çekilerek 43,54 TL seviyesine gerilemesi sonrası, yatırımcıların gözü ISVEA'nın önümüzdeki seanslarda sergileyeceği taban arayışı ve teknik destek noktalarına çevrildi.

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