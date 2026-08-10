Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın ikinci çeyrek solo net karı 15,08 milyar TL ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, ilk 6 aylık konsolide net karı 33,70 milyar TL oldu. Bilanço sonrasında 10 kurum VAKBN hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı. Açıklanan hedef fiyatlar 39 TL ile 50 TL arasında değişti.

VAKIFBANK'IN SOLO NET KARI 30,11 MİLYAR TL OLDU

Solo finansal sonuçlarda ise yıllık bazda sınırlı bir artış görüldü.

VakıfBank'ın 2025 yılının ilk yarısında 30 milyar 63 milyon TL olan solo net karı, 2026 yılının aynı döneminde 30 milyar 108 milyon TL'ye yükseldi. Yıllık artış yaklaşık yüzde 0,15 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrek özelinde ise banka piyasa beklentisini geride bıraktı.

VakıfBank'ın 2026 yılı ikinci çeyrek solo net karı 15,08 milyar TL olurken, Matriks haber anketinde medyan beklenti 14,25 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Gerçekleşen net kar, medyan beklentinin yaklaşık yüzde 5,8 üzerinde oluştu.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 5,8 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

VakıfBank'ın bilanço büyüklüğündeki artış da finansal sonuçlarda öne çıkan kalemlerden biri oldu.

Bankanın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5,8 trilyon TL'nin üzerine çıktı.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından aracı kurum ve bankalar da VAKBN hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

VAKBN İÇİN 10 KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bilanço sonrası yayımlanan raporlarda VAKBN için hedef fiyatların 39,00 TL ile 50,00 TL arasında değiştiği görüldü.

Vakıf Bank hissesi için hedef fiyatlar şöyle sıralandı;

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Pusula Yatırım 50,00 TL 50,00 TL AL PhillipCapital 47,50 TL - Endeks Üstü Getiri Şeker Yatırım 46,39 TL 52,79 TL AL Garanti BBVA Yatırım 45,50 TL 45,50 TL Endeks Üstü Getiri İş Yatırım 45,00 TL 45,00 TL AL Halk Yatırım 43,09 TL 43,09 TL AL Deniz Yatırım 41,80 TL 41,80 TL AL Yapı Kredi Yatırım 41,00 TL 42,00 TL AL Tera Yatırım 39,31 TL - Endekse Paralel Getiri Ak Yatırım 39,00 TL 40,00 TL NÖTR

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