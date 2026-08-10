Borusan BRSAN bilançosu sonrası iki kurum hedef fiyat açıkladı. En yüksek hedef 828,42 TL olurken, hissede yüzde 35,80'e varan prim potansiyeli hesaplandı.
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (BRSAN) 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından hisseye yönelik yeni hedef fiyat raporları yayımlanmaya başladı.
10 Ağustos 2026 tarihinde iki aracı kurum BRSAN için güncel hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.
Hissenin 610,00 TL'lik son fiyatı dikkate alındığında kurumların hedef fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş potansiyeline işaret etti.
BORUSAN (BRSAN) HEDEF FİYAT 2026
Bilanço sonrası açıklanan iki hedef fiyat 791 TL ile 828 TL bandında şekillendi. Her iki kurumun BRSAN hissesi için tavsiyesi de "al" oldu.
Global Menkul BRSAN hedef fiyatı
Global Menkul, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (BRSAN) için 809,00 TL hedef fiyatını korudu.
|Aracı Kurum
|Global Menkul
|Hedef fiyat
|809,00 TL
|Son fiyat (BRSAN)
|610,00 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%32,62
|Açıklanma tarihi
|10 Ağustos 2026
Alnus Yatırım BRSAN hedef fiyatını yükseltti
Alnus Yatırım ise BRSAN için daha önce 791,54 TL olan hedef fiyatını 828,42 TL'ye yükseltti.
|Aracı Kurum
|Alnus Yatırım
|Önceki hedef fiyat
|791,54 TL
|Yeni hedef fiyat
|828,42 TL
|Son fiyat
|610,00 TL
|Tavsiye
|Al
|Prim potansiyeli
|%35,80
|Açıklanma tarihi
|10 Ağustos 2026
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