Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (BRSAN) 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından hisseye yönelik yeni hedef fiyat raporları yayımlanmaya başladı.

10 Ağustos 2026 tarihinde iki aracı kurum BRSAN için güncel hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

Hissenin 610,00 TL'lik son fiyatı dikkate alındığında kurumların hedef fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş potansiyeline işaret etti.

BORUSAN (BRSAN) HEDEF FİYAT 2026

Bilanço sonrası açıklanan iki hedef fiyat 791 TL ile 828 TL bandında şekillendi. Her iki kurumun BRSAN hissesi için tavsiyesi de "al" oldu.

Global Menkul BRSAN hedef fiyatı

Global Menkul, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (BRSAN) için 809,00 TL hedef fiyatını korudu.

Aracı Kurum Global Menkul Hedef fiyat 809,00 TL Son fiyat (BRSAN) 610,00 TL Tavsiye Al Prim potansiyeli %32,62 Açıklanma tarihi 10 Ağustos 2026

Alnus Yatırım BRSAN hedef fiyatını yükseltti

Alnus Yatırım ise BRSAN için daha önce 791,54 TL olan hedef fiyatını 828,42 TL'ye yükseltti.

Aracı Kurum Alnus Yatırım Önceki hedef fiyat 791,54 TL Yeni hedef fiyat 828,42 TL Son fiyat 610,00 TL Tavsiye Al Prim potansiyeli %35,80 Açıklanma tarihi 10 Ağustos 2026

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