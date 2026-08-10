Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan hakkında yürütülen yasal sürece ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, Karamercan hakkında bir adli soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini bildirirken, soruşturmanın adli merciler tarafından yürütüldüğünü ve gizlilik kararı kapsamında olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, kamuya açıklanması gereken yeni ve somut bir bilginin ortaya çıkması halinde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında gerekli ek açıklamalar derhal Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuya ilişkin basında ve sosyal medyada çeşitli haberler yer aldığı tespit edilmekte olup, Sayın yatırımcılarımızın; Şirketimiz ve söz konusu süreçle ilgili olarak yalnızca KAP ve resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almalarını, sosyal medya ve diğer gayriresmi mecralarda yer alan, doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatırız."

ALVES HİSSELERİNDE KAYIP YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan hakkında gözaltı kararı verildiğinin açıklanmasının ardından ALVES hisselerindeki satış baskısı derinleşti.

ALVES payları 10 Ağustos saat 11.37 itibarıyla yüzde 9,91 düşüşle 1,91 TL seviyesine geriledi. Hissede işlem hacmi 274,4 milyon TL'yi aşarken, yıllık kayıp yüzde 25,62 seviyesine ulaştı.

Gün içerisinde 2 TL seviyesinin altına gerileyen hissede, açıklamanın ardından satışların hızlanması dikkat çekti.

ALVES HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan hakkında gözaltı kararı verildiğinin açıklanmasının ardından ALVES hisselerinde satış baskısı dikkat çekti.

ALVES payları 10 Ağustos'ta saat 10.30 civarında yüzde 5,19 düşüşle 2,01 TL seviyesinde işlem gördü. Hissede işlem hacmi 106 milyon TL'yi aşarken, yıllık değişim yüzde 21,73 düşüş seviyesinde bulunuyor.

DENİZ KARAMERCAN KİMDİR?

Deniz Karamercan, Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ALVES) Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu isimleri arasında yer alan iş insanıdır. Ankara merkezli faaliyet gösteren şirket, enerji kabloları başta olmak üzere kablo sektöründe üretim gerçekleştiriyor.

Gazi Üniversitesi mezunu olan Karamercan, iş yaşamında ağırlıklı olarak enerji ve kablo sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Alves Kablo'nun yönetiminde görev alan Karamercan, şirketin üretim ve yatırım faaliyetlerinde de rol üstleniyor.