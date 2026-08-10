Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), yatırımcıların yakından takip ettiği yüzde 1.200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu. Şirket, 23,85 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 310,05 milyon TL'ye yükseltmeyi planlıyor. Artırım kapsamında toplam 286,2 milyon TL nominal değerli yeni pay mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacak.

ONCSM YÜZDE 1.200 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Oncosem Yönetim Kurulu, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin kararı 16 Temmuz 2026 tarihinde almıştı.

Karara göre şirketin 23 milyon 850 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 1.200 oranında bedelsiz artırılarak 310 milyon 50 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Sermaye artırımı kapsamında toplam 286 milyon 200 bin TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

Artırımın tamamı şirketin iç kaynaklarından karşılanacak.

286,2 MİLYON TL HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK?

Oncosem'in bedelsiz sermaye artırımında kullanacağı 286,2 milyon TL'nin kaynak dağılımı da belli oldu.

Sermaye artırımının;

73 milyon 588 bin 354,71 TL'si diğer kâr yedeklerinden,

96 milyon 621 bin 278,24 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından,

115 milyon 990 bin 367,05 TL'si ise emisyon priminden karşılanacak.

Bu üç kalemin toplamı, bedelsiz artırılacak 286 milyon 200 bin TL'lik sermayeyi oluşturacak.

ONCSM YATIRIMCISINA NE KADAR BEDELSİZ PAY VERİLECEK?

Planlanan sermaye artırımında hem A Grubu hem de B Grubu paylar için bedelsiz pay alma oranı yüzde 1.200 olacak.

Buna göre A Grubu paylar için 47 milyon 760 bin TL, Borsa İstanbul'da ONCSM koduyla işlem gören B Grubu paylar için ise 238 milyon 440 bin TL nominal değerli bedelsiz pay ihraç edilmesi öngörülüyor.

Yeni paylar, mevcut ortaklara sahip oldukları paylar oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

Yüzde 1.200 bedelsiz oranı, teorik olarak yatırımcının sahip olduğu her 1 paya karşılık 12 yeni pay alması anlamına geliyor. Böylece bedelsiz sermaye artırımı sonrasında, diğer koşullar sabitken, yatırımcının toplam pay adedi 13 katına çıkacak.

KAYITLI SERMAYE TAVANI AŞILACAK

Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 99 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda ulaşılması planlanan 310,05 milyon TL'lik sermaye, mevcut kayıtlı sermaye tavanının üzerinde kalıyor.

Bu nedenle işlemin SPK'nın ilgili düzenlemesinde yer alan bir defaya mahsus kayıtlı sermaye tavanının aşılmasına ilişkin hüküm kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ONCSM BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?

Oncosem'in yüzde 1.200 bedelsiz sermaye artırımı için yönetim kurulu kararı alınmış ve SPK başvurusu gerçekleştirilmiş durumda. Ancak sürecin tamamlanabilmesi için gerekli izin ve onayların alınması gerekiyor.

Şirketin açıkladığı takvimde öne çıkan tarihler şöyle:

Bedelsiz sermaye artırım oranı: %1.200

Mevcut sermaye: 23.850.000 TL

Ulaşılacak sermaye: 310.050.000 TL

Bedelsiz artırılacak tutar: 286.200.000 TL

Yönetim Kurulu karar tarihi: 16 Temmuz 2026

SPK başvuru tarihi: 8 Ağustos 2026

Başvuru konusu: Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli izin ve onayların alınması

SPK'nın başvuruyu onaylamasının ardından bedelsiz payların hak sahiplerine dağıtılmasına ilişkin süreç ve tarihler ayrıca netleşecek.

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