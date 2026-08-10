Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin yatırımcılarına sunduğu temettü ödemelerinde takvim işlemeye devam ediyor.

Yarın, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) hissesine sahip yatırımcılar için nakit temettü hak kullanım tarihi olacak.

NET VE BRÜT TUTARLAR EŞİT: HİSSE BAŞINA 3,70 TL

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) mevzuatı gereği stopaj muafiyetine tâbi olduğu için Akmerkez GYO'nun dağıtacağı kâr payında net ve brüt kesinti farkı bulunmuyor:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 3,70 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 3,70 TL

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Hak Kullanım Tarihi: 11 Ağustos Salı günü itibarıyla AKMGY hissesine sahip olan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak.

Hesaplara Geçiş Tarihi: Nakit kâr payı ödemeleri, Borsa İstanbul takas kuralı (T+2) gereği 13 Ağustos 2026 Perşembe günü borsa kapanışının ardından yatırımcıların yatırım hesaplarında kullanılabilir bakiyeye dönüşecek.

Açılış Fiyatı Düzeltmesi: Hisse senedi, 11 Ağustos Salı günü borsa açılışında, bir önceki günkü kapanış fiyatından hisse başına dağıtılan 3,70 TL düşülerek (düzeltilmiş fiyatla) işleme başlayacak.

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