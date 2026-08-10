Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Temmuz 2026 dönemine ait istihdam verilerini açıkladı.

Temmuz ayında kayıtlı iş arayan sayısı yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 2 milyon 315 bin 300’e yükselirken, işverenlerin kuruma bildirdiği açık iş sayısı ise yüzde 7,9 azalarak 204 bin 228’e geriledi.

Temmuz 2025’te 2 milyon 229 bin 341 seviyesinde olan kayıtlı iş arayan sayısı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 86 bin kişi arttı. İş arayanların demografik dağılımı ise dikkat çekici ayrıntılar sundu:

• Kadın-Erkek Dağılımı: Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,9’unu kadınlar, yüzde 49,1’ini ise erkekler oluşturdu.

• Genç Nüfus Oranı: 15-24 yaş grubundaki gençlerin toplam iş arayanlar arasındaki payı yüzde 24,4 olarak gerçekleşti.

İŞVEREN TALEBİ YAVAŞLADI: AÇIK İŞ SAYISI DÜŞÜŞTE

Piyasadaki istihdam fırsatlarını gösteren açık iş sayısında geçen yılın aynı ayına göre belirgin bir kan kaybı yaşandı:

• Aylık Düşüş: Temmuz 2025'te 221 bin 750 olan açık iş sayısı, bu yıl yüzde 7,9'luk azalışla 204 bin 228'e düştü.

• Özel Sektör Ağırlığı: Ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayda İŞKUR’a toplam 1 milyon 414 bin 414 açık iş bildirildi. Bu taleplerin yüzde 99,6’sı özel sektörden geldi.

• Lider Sektör İmalat: Yılın ilk 7 ayında en çok ilan verilen sektör 497 bin 5 açık iş ile imalat sanayisi oldu.

• En Çok Aranan Meslekler: Pozisyon bazında en fazla personel talebi turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson) branşlarında yoğunlaştı.

7 AYDA 847 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İŞKUR, iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam etti. Temmuz ayında kurum aracılığıyla 126 bin 281 kişi (77 bin 998 erkek, 49 bin 183 kadın) yeni bir işe kavuştu.

Böylece 2026'nın ilk 7 ayında İŞKUR üzerinden işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 847 bin 805'e ulaştı.