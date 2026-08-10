Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP), Temmuz 2026 dönemine ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Veriler, temmuz ayında altın ithalatında belirgin bir yavaşlamaya işaret ederken, gümüşe olan talebin ise aylık bazda uçuşa geçtiğini ortaya koydu.

ALTIN İTHALATI AYLIK BAZDA YÜZDE 37,7 GERİLEDİ

Haziran ayında 7 bin 146 kilogram seviyesinde gerçekleşen altın ithalatı, temmuz ayında aylık bazda yüzde 37,7’lik sert bir düşüşle 4 bin 455 kilograma geriledi.

• Yıllık Değişim: Düşüşe rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına (4 bin 343 kg) kıyasla altın ithalatında yüzde 2,6’lık hafif bir artış kaydedildi.

• 7 Aylık Bilanço: Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin 2026 yılının ilk 7 ayındaki (ocak-temmuz) toplam altın ithalatı 48 bin 137 kilogram olarak kayıtlara geçti.

GÜMÜŞ TALEBİ KATLANDI: AYLIK İTHALAT YÜZDE 50 UÇTU!

Altın tarafındaki geri çekilmeye karşın, gümüş ithalatında bir ay içerisinde tam anlamıyla patlama yaşandı. Yatırımcıların ve sanayicilerin gümüşe olan ilgisi rakamlara şu şekilde yansıdı:

• Aylık Sıçrama: Haziran ayına kıyasla gümüş ithalatı yüzde 50,7 oranında rekor artış göstererek 28 bin 35 kilograma ulaştı.

• Yıllık Görünüm: Geçen yılın temmuz ayına göre ise gümüş ithalatı yüzde 42,4 oranında azalış gösterdi.

• 7 Aylık Toplam: Yılın ilk yedi aylık diliminde Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam gümüş ithalatı 837 bin 296 kilogram seviyesinde gerçekleşti.

PLATİN VE PALADYUM SIFIR ÇEKTİ

Diğer kıymetli madenler tarafında ise temmuz ayında tam anlamıyla sessizlik hakim oldu.

Açıklanan verilerde, söz konusu ay içerisinde platin ve paladyum ithalatının yapılmadığı görüldü.

ALTINDA ZİRVEDEN DÜŞÜŞ

Ons altın nisan ayında 4.800 - 4.900 dolar aralığındaki zirve seviyelerinden kademeli bir düşüş trendine girdi.

Temmuz boyunca fiyatlar 3.950 - 4.000 dolar bandında güçlü bir taban/destek oluşturdu.

Ağustos ayının girmesiyle birlikte dip bölgesinden çok sert bir tepki alımı geldi ve fiyat dip seviyelerden hızlıca sıyrılarak saat 13:05 itibarıyla 4.340 dolar seviyesine tırmandı.

GÜMÜŞTE GENEL TREND VE GEÇMİŞ ZİRVELER

Gümüş, mayıs ayı ortalarında sert bir ralli gerçekleştirerek 87,00 - 88,00 dolar bandındaki tepe noktasına kadar ulaştı.

Mayıs zirvesinden sonra kademeli bir düşüşe geçen ons gümüş, haziran ayı boyunca değer kaybederek temmuz ortasında dip seviyeleri test etti.

Temmuz ayı boyunca gümüş fiyatı 55,00 - 60,00 dolar aralığında güçlü bir dip ve taban çalışması yaparak, sanayiciler ve büyük yatırımcılar için çok cazip bir "alım fırsatı / toplama bölgesi" sundu.

Türkiye'nin temmuz ayındaki gümüş ithalatının yüzde 50,7 oranında patlama yapmasının teknik karşılığı, tam olarak bu grafik tabanında yatıyor. Fiyatlar dipteyken piyasa gümüşü ucuza stoklamış.

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