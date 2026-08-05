Gümüş fiyatları küresel piyasalarda dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Uzun süredir yakından takip edilen 60 dolar seviyesi aşılırken, ons gümüş 60,75 dolara kadar yükseldi. Dolar/TL kurundaki yüksek seyirle birlikte gram gümüş de 93 TL sınırına yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, 60 dolar seviyesinin aşılmasını yalnızca günlük bir yükseliş olarak değil, teknik ve psikolojik açıdan yeni bir fiyatlama döneminin başlangıcı olarak değerlendiriyor.

60 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ons gümüşte 60 dolar seviyesi uzun süredir piyasaların yakından takip ettiği en önemli direnç noktalarından biri olarak öne çıkıyordu. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte yatırımcıların odağı artık yükselişin kalıcı olup olmayacağına çevrildi.

Uzmanlara göre 60 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde gümüşte 61-62 dolar bandı, ardından ise 65 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

TSİ 09.22 itibarıyla gümüşün ons fiyatı yüzde 3,15 yükselişle 61,39 dolar seviyesinde seyrediyor.

YÜKSELİŞİ NE DESTEKLEDİ?

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte en önemli etkenlerden biri, ABD ekonomisine ilişkin yumuşama sinyalleri oldu. İş gücü piyasasında ivme kaybına işaret eden beklentiler, Fed'in faiz artışlarında daha temkinli hareket edebileceği görüşünü güçlendirdi.

Faiz beklentilerinin gerilemesi dolar üzerindeki baskıyı artırırken, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi destekledi.

GRAM GÜMÜŞ 93 TL SINIRINDA

Yurt içinde ise ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurunun desteğiyle gram gümüşte de yükseliş hız kazandı.

5 ağustos güncel gümüş ve kıymetli maden fiyatları

Değerli Metal Son Alış Satış Gümüş Ons (TL) 2.924,32 TL 2.922,26 TL 2.926,39 TL Paladyum 1.382,34 Dolar 1.380,44 Dolar 1.384,25 Dolar Platin 1.774,72 Dolar 1.772,67 Dolar 1.776,78 Dolar Gümüş Gram 94,07 TL 93,96 TL 94,07 TL

GÖZLER ABD VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Gümüş fiyatlarının yönü açısından bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi kritik önem taşıyor.

Beklentilerden güçlü gelecek veriler Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentileri yeniden güçlendirebilir. Bu senaryoda dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş gümüşte kâr satışlarını beraberinde getirebilir. Buna karşılık zayıf veriler ise değerli metallerde yükseliş eğilimini destekleyebilir.