Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP), temmuz ayına ilişkin kıymetli maden ithalat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan veriler, temmuz ayında altın ithalatında belirgin bir yavaşlamaya işaret ederken, gümüş tarafında ise aylık bazda toparlanma yaşandığını ortaya koydu.

ALTIN İTHALATI TEMMUZDA 4,5 TONA GERİLEDİ

Temmuz ayında Türkiye'nin altın ithalatı 4 bin 455 kilogram (yaklaşık 4,5 ton) olarak gerçekleşti. Bu rakam, kıymetli maden talebindeki yavaşlamayı net bir şekilde gözler önüne serdi:

• Aylık Düşüş: Haziran ayında kaydedilen 7 bin 146 kilogramlık seviyenin belirgin şekilde altında kalındı.

• Yıllık Düşüş: Geçen yılın temmuz ayında gerçekleşen 9 bin 33 kilogramlık ithalat rakamına kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında bir gerileme yaşandı.

• 7 Aylık Toplam: Ocak-temmuz dönemini kapsayan yılın ilk 7 ayındaki toplam altın ithalatı ise 48 bin 137 kilograma (48,1 ton) ulaştı.

GÜMÜŞ İTHALATINDA AYLIK BAZDA CANLANMA

Altın tarafındaki ivme kaybına karşın, gümüş ithalatında haziran ayına kıyasla belirgin bir artış kaydedildi.

• Aylık Performans: Haziran ayında 18 bin 602 kilogram olan gümüş ithalatı, temmuz ayında 28 bin 35 kilograma yükseldi.

• Geçen Yıla Göre Durum: Geçen yılın aynı ayındaki 48 bin 660 kilogramlık yüksek seviyenin gerisinde kalındı.

• 7 Aylık Toplam: 2026 yılının ilk 7 ayında Borsa İstanbul üzerinden gerçekleştirilen toplam gümüş ithalatı 837 bin 236 kilogram (837,2 ton) olarak gerçekleşti.

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