Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürürken, küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarının ardından petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde gerilerken, piyasalarda risk algısı yeniden şekillendi.

Bu gelişmelerin gölgesinde yatırımcılar gözlerini güvenli liman olarak görülen altına çevirirken, gram altın 6.214 TL'nin üzerine çıktı, ons altın ise 4.064 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3 AĞUSTOS 2026 SERBEST PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.063,92 dolar, satış 4.064,63 dolar

Gram altın: Alış 6.214,41 TL, satış 6.215,37 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.768,93 TL, satış 40.520,29 TL

Tam altın: Alış 40.020,00 TL, satış 40.384,00 TL

Ziynet altını: Alış 39.773,73 TL, satış 40.523,57 TL

Çeyrek altın: Alış 9.942,67 TL, satış 10.161,62 TL

Yarım altın: Alış 19.824,72 TL, satış 20.323,94 TL

Ata altın: Alış 40.442,21 TL, satış 41.472,30 TL

14 ayar bilezik (gram): Alış 3.357,87 TL, satış 4.530,22 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 5.600,79 TL, satış 5.808,32 TL

Gremse altın: Alış 99.619,00 TL, satış 100.620,00 TL

PETROL FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya sert kayıplarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon yerine diplomatik çözüm arayışını tercih ettiğini açıklamasının ardından Brent petrol yüzde 5'in, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 5,7'nin üzerinde değer kaybetti.

Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, yatırımcılar gözlerini güvenli liman varlıklara çevirdi. Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin seyrinin ve küresel risk algısının bu hafta altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Piyasalarda bu hafta gözler ABD'den gelecek ekonomik veriler ile Fed yetkililerinin açıklamalarına çevrildi. Verilerin faiz beklentilerini değiştirmesi halinde ons altında oynaklığın artabileceği, bunun da gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyabileceği değerlendiriliyor.