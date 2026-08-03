Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK), yüzde 300 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanım sürecini başlattı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 35 milyon 100 bin 498,42 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak üzere 105 milyon 301 bin 495,26 TL artırılarak 140 milyon 401 bin 993,68 TL'ye yükseltilecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM FİYATI 1 TL

Bedelli sermaye artırımı kapsamında toplam 105 milyon 301 bin 495,26 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Mevcut ortaklar, yüzde 300 oranındaki yeni pay alma haklarını pay başına 1,00 TL fiyat üzerinden kullanabilecek.

Rüçhan hakkı kullanım süreci 3 Ağustos 2026'da başlayıp 17 Ağustos 2026'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 4 Ağustos 2026, ödeme tarihi ise 5 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

DÜZELTİLMİŞ TEORİK FİYAT 5,53 TL OLARAK HESAPLANDI

Yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 2 iş günü süreyle satışa sunulacak.

KRTEK payları cuma gününü 19,12 TL seviyesinden tamamlarken, yüzde 300 bedelli sermaye artırımı ve 1,00 TL rüçhan hakkı kullanım fiyatı dikkate alındığında, düzeltilmiş teorik fiyat 5,53 TL olarak hesaplandı.

Karsu Tekstil (KRTEK) bedelli sermaye artırımı detayları

Bedelli sermaye artırımı oranı: %300

Rüçhan hakkı kullanım fiyatı: 1,00 TL

Rüçhan hakkı kullanım tarihleri: 3–17 Ağustos 2026

Sermaye: 35 milyon 100 bin 498,42 TL → 140 milyon 401 bin 993,68 TL

Düzeltilmiş teorik fiyat: 5,53 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)