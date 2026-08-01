HSBC, 27-31 Temmuz'da KCHOL'de 148,9 milyon TL net alım yaparken, SAHOL'de 277,1 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İşte haftanın öne çıkan hisseleri.
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından izlenirken, HSBC'nin 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait hisse dağılımı dikkat çekti. Kurum, Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 148,9 milyon TL net alım gerçekleştirirken, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde 277,1 milyon TL net satış yaptı. Haftayı 2,11 milyar TL net hacimle tamamlayan HSBC'nin alım tarafında TUPRS öne çıkarken, satış tarafında ise SAHOL ilk sırada yer aldı.
HSBC EN ÇOK TÜPRAŞ (TUPRS) ALDI
HSBC'nin haftalık verilerine göre en yüksek net alım 921.711.329,75 TL ile TUPRS hissesinde gerçekleşti. TUPRS, kurumun toplam alımlarının %26,68'ini oluşturdu.
HSBC'nin en çok aldığı hisseler
|Hisse
|Net Alım (TL)
|Pay
|Ortalama Maliyet (TL)
|TUPRS
|921.711.329,75
|%26,68
|295,979
|SASA
|510.871.551,81
|%14,79
|2,533
|YKBNK
|340.448.799,08
|%9,86
|32,717
|BIMAS
|206.374.636,50
|%5,97
|385,128
|KCHOL
|148.856.113,00
|%4,31
|210,218
EN YÜKSEK SATIŞ SABANCI HOLDİNG (SAHOL)'DE GERÇEKLEŞTİ
Haftanın satış tarafında ise SAHOL, 277.059.933,35 TL ile ilk sırada yer aldı. SAHOL'ü TTKOM, THYAO, TOASO ve PGSUS takip etti.
HSBC'nin en çok sattığı hisseler
|Hisse
|Net Satış (TL)
|Pay
|Ortalama Maliyet (TL)
|SAHOL
|-277.059.933,35
|%20,56
|84,658
|TTKOM
|-143.966.858,85
|%10,68
|52,374
|THYAO
|-132.156.894,75
|%9,81
|298,134
|TOASO
|-91.148.470,50
|%6,76
|256,641
|PGSUS
|-70.970.937,50
|%5,27
|157,404
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