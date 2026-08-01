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HSBC, 27-31 Temmuz'da KCHOL'de 148,9 milyon TL net alım yaparken, SAHOL'de 277,1 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İşte haftanın öne çıkan hisseleri.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından izlenirken, HSBC'nin 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait hisse dağılımı dikkat çekti. Kurum, Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 148,9 milyon TL net alım gerçekleştirirken, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde 277,1 milyon TL net satış yaptı. Haftayı 2,11 milyar TL net hacimle tamamlayan HSBC'nin alım tarafında TUPRS öne çıkarken, satış tarafında ise SAHOL ilk sırada yer aldı.

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HSBC EN ÇOK TÜPRAŞ (TUPRS) ALDI

HSBC'nin haftalık verilerine göre en yüksek net alım 921.711.329,75 TL ile TUPRS hissesinde gerçekleşti. TUPRS, kurumun toplam alımlarının %26,68'ini oluşturdu.

HSBC'nin en çok aldığı hisseler

Hisse Net Alım (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL)
TUPRS 921.711.329,75 %26,68 295,979
SASA 510.871.551,81 %14,79 2,533
YKBNK 340.448.799,08 %9,86 32,717
BIMAS 206.374.636,50 %5,97 385,128
KCHOL 148.856.113,00 %4,31 210,218
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EN YÜKSEK SATIŞ SABANCI HOLDİNG (SAHOL)'DE GERÇEKLEŞTİ

Haftanın satış tarafında ise SAHOL, 277.059.933,35 TL ile ilk sırada yer aldı. SAHOL'ü TTKOM, THYAO, TOASO ve PGSUS takip etti.

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HSBC'nin en çok sattığı hisseler

Hisse Net Satış (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL)
SAHOL -277.059.933,35 %20,56 84,658
TTKOM -143.966.858,85 %10,68 52,374
THYAO -132.156.894,75 %9,81 298,134
TOASO -91.148.470,50 %6,76 256,641
PGSUS -70.970.937,50 %5,27 157,404

HSBC Koç Holding den aldı, Sabancı Holding den sattı!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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