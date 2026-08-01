Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından izlenirken, HSBC'nin 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait hisse dağılımı dikkat çekti. Kurum, Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 148,9 milyon TL net alım gerçekleştirirken, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde 277,1 milyon TL net satış yaptı. Haftayı 2,11 milyar TL net hacimle tamamlayan HSBC'nin alım tarafında TUPRS öne çıkarken, satış tarafında ise SAHOL ilk sırada yer aldı.

HSBC EN ÇOK TÜPRAŞ (TUPRS) ALDI

HSBC'nin haftalık verilerine göre en yüksek net alım 921.711.329,75 TL ile TUPRS hissesinde gerçekleşti. TUPRS, kurumun toplam alımlarının %26,68'ini oluşturdu.

HSBC'nin en çok aldığı hisseler

Hisse Net Alım (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL) TUPRS 921.711.329,75 %26,68 295,979 SASA 510.871.551,81 %14,79 2,533 YKBNK 340.448.799,08 %9,86 32,717 BIMAS 206.374.636,50 %5,97 385,128 KCHOL 148.856.113,00 %4,31 210,218

EN YÜKSEK SATIŞ SABANCI HOLDİNG (SAHOL)'DE GERÇEKLEŞTİ

Haftanın satış tarafında ise SAHOL, 277.059.933,35 TL ile ilk sırada yer aldı. SAHOL'ü TTKOM, THYAO, TOASO ve PGSUS takip etti.

HSBC'nin en çok sattığı hisseler

Hisse Net Satış (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL) SAHOL -277.059.933,35 %20,56 84,658 TTKOM -143.966.858,85 %10,68 52,374 THYAO -132.156.894,75 %9,81 298,134 TOASO -91.148.470,50 %6,76 256,641 PGSUS -70.970.937,50 %5,27 157,404

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