Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sermaye artırımı kararları temmuz ayında da hız kesmedi. Temmuz 2026 boyunca 7 halka açık şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla tahsisli satış yöntemiyle bedelli sermaye artırımı kararı aldıklarını duyurdu. Şirketlerin tamamı, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanacağı yöntemi tercih etti.

BALSU 4,64 MİLYAR TL'LİK SATIŞ HASILATI HEDEFLİYOR

Balsu Gıda (BALSU), özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla 5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyar 112 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini artırma kararı aldı. İşlemden 4 milyar 640 milyon TL satış hasılatı elde edilmesi planlanırken, ihraç edilecek payların BG Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması için SPK'ya başvurulacak.

HEKTS'TEN OYAK'A TAHSİSLİ SATIŞ

Hektaş (HEKTS), 25 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8 milyar 430 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 2 milyar 380 milyon TL net satış hasılatı sağlayacak şekilde artırma kararı aldı. İhraç edilecek payların tamamı OYAK tarafından satın alınacak.

ARZUM SERMAYESİNİ 840 MİLYON TL'YE ÇIKARACAK

Arzum (ARZUM), özsermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 840 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı. Şirket, tahsisli satış yöntemiyle 240 milyon TL satış tutarı hedefliyor.

BAYRK VE DIRIT'TE TAHSİSLİ BEDELLİ KARARI

Bayrak EBT Taban (BAYRK), mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak 132 milyon TL satış bedeli karşılığında tahsisli sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Paylar Kurt Taban Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş.'ye satılacak.

Diriteks (DIRIT) ise sermayesini 10 milyon 650 bin TL'den 50 milyon TL'ye yükseltmek amacıyla esas sözleşme değişikliği yapılmasına karar verdi.

ALKA VE OTKAR'DAN SPK BAŞVURUSU

Alkim Kağıt (ALKA), İzmir Kemalpaşa'daki fabrika yatırımı ve işletme finansmanı amacıyla 220 milyon 500 bin TL net satış hasılatı sağlayacak tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvuru kararı aldı. İhraç edilecek paylar Alkim Alkali Kimya A.Ş.'ye satılacak.

Otokar (OTKAR) ise çıkarılmış sermayesini 120 milyon TL'den 124 milyon 800 bin TL'ye yükseltmek üzere tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. 4 milyon 800 bin TL nominal değerli payların tamamı Koç Holding A.Ş.'ye satılacak. Şirket, işlem için 30 Temmuz 2026 tarihinde SPK'ya başvurdu.

TAHSİSLİ BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Tahsisli bedelli sermaye artırımı, yeni ihraç edilen payların mevcut ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmadan belirli kişi veya kurumlara satılması yöntemi olarak uygulanıyor. Bu yöntemde şirketler, sermaye artırımından elde edilecek kaynağı yatırım, finansman veya özkaynak yapısını güçlendirme amacıyla kullanabiliyor.