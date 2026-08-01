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Bank of America'nın 27-31 Temmuz işlemleri belli oldu. Kurum THYAO'da 3,15 milyar TL net alım yaparken, ASELS'te 1,28 milyar TL net satış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, Bank of America'nın 27-31 Temmuz 2026 dönemine ait hisse dağılımı da belli oldu. Kurum haftayı 4,14 milyar TL net hacimle tamamlarken, alım tarafında THYAO, TEHOL ve TTKOM, satış tarafında ise ASELS, YKBNK ve AKBNK hisseleri öne çıktı.

THYAO ALIM TARAFINDA İLK SIRADA YER ALDI

Bank of America'nın haftalık verilerine göre en yüksek net alım 3.149.456.592,50 TL ile THYAO hissesinde gerçekleşti. Bu hisse, kurumun toplam alımlarının %20,02'sini oluşturdu.

Bank of America'nın en çok aldığı hisseler

Hisse Net Alım (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL)
THYAO 3.149.456.592,50 %20,02 320,61
TEHOL 1.862.715.451,42 %11,84 44,722
TTKOM 1.219.924.518,25 %7,75 51,41
PEKGY 878.108.708,56 %5,58 14,886
MGROS 687.682.515,00 %4,37 623,975
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ASELS SATIŞTA ZİRVEDE

Haftanın satış tarafında ise ASELS, 1.283.880.266,50 TL ile ilk sırada yer aldı. ASELS'i YKBNK, AKBNK, TRALT ve TAVHL takip etti.

Bank of America'nın en çok sattığı hisseler

Hisse Net Satış (TL) Pay Ortalama Maliyet (TL)
ASELS -1.283.880.266,50 %11,07 353,283
YKBNK -854.477.015,74 %7,37 33,367
AKBNK -598.712.293,80 %5,16 70,029
TRALT -505.071.571,06 %4,36 44,785
TAVHL -498.979.924,25 %4,30 266,287
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Bank of America nın geçen hafta en çok aldığı ve sattığı hisseler!, Görsel 1

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