Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk altı ayında 63 milyar 442 milyon TL net dönem kârı elde ederken, kârlılığını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı.

NET KÂR 63,4 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Garanti BBVA'nın net dönem kârı, 2025'in ilk yarısındaki 52 milyar 940 milyon TL seviyesinden 63 milyar 442 milyon TL'ye çıktı.

Bankanın faiz gelirleri yüzde 28 artışla 452 milyar 752 milyon TL'ye ulaşırken, faiz giderleri 313 milyar 593 milyon TL olarak gerçekleşti.

KOMİSYON GELİRLERİ YÜZDE 39 ARTTI

Garanti BBVA'nın net ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 39 artarak 90 milyar 737 milyon TL'ye yükseldi. Net faaliyet kârı ise yüzde 27 artışla 88 milyar 200 milyon TL oldu.

KREDİLER 3 TRİLYON TL SINIRINA DAYANDI

Bankanın toplam kredileri bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artışla 2 trilyon 998 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduatı yüzde 9 artarak 3 trilyon 466 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar 489 milyar 428 milyon TL'ye, net finansal varlıklar ise 1 trilyon 431 milyar TL'ye yükseldi.

Beklenen zarar karşılıkları ise önceki çeyrekteki 89 milyar 607 milyon TL'den 105 milyar 509 milyon TL'ye çıktı.

GARAN HİSSESİNDE SON DURUM

GARAN hissesi, 29 Temmuz 2026 kapanışında 126,30 TL seviyesinden işlem gördü. Bankanın piyasa değeri 530,5 milyar TL olurken, F/K oranı 4,41, PD/DD oranı ise 1,08 olarak hesaplandı.

Son üç aylık dönemde hisse 18 Haziran'da 144,00 TL ile zirveyi, 21 Mayıs'ta ise 120,00 TL ile en düşük seviyeyi gördü. Önceki bilanço döneminde 132,70 TL olan kapanış fiyatı, bu bilanço döneminde 126,30 TL seviyesinde bulunuyor.