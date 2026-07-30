Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 6 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. Kararla birlikte şirketler, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirecekleri tahvil ve finansman bonosu ihraçlarıyla toplam 27 milyar TL ile 220 milyon ABD doları tutarında finansman sağlama imkanına kavuştu.

Onaylanan ihraçların tahsisli satış, nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı ihraç yöntemleriyle gerçekleştirileceği bildirildi.

EN YÜKSEK İHRAÇ HEDEF YATIRIM BANKASI'NDAN

SPK'nın onay verdiği başvurular arasında en yüksek yurt içi ihraç tavanı 11 milyar TL ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş. oldu. Banka ayrıca 120 milyon ABD doları tutarında yurt dışı borçlanma aracı ihracı da gerçekleştirebilecek.

İkinci sırada ise Garanti Finansal Kiralama (GARFA) yer aldı. Şirket, 10 milyar TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihracı için onay aldı.