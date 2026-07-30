Google Haberler

SPK, 6 şirketin 27 milyar TL ve 220 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracına onay verdi. En yüksek ihraç tavanı 11 milyar TL ile Hedef Yatırım Bankası'nın oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 6 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. Kararla birlikte şirketler, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirecekleri tahvil ve finansman bonosu ihraçlarıyla toplam 27 milyar TL ile 220 milyon ABD doları tutarında finansman sağlama imkanına kavuştu.

Onaylanan ihraçların tahsisli satış, nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı ihraç yöntemleriyle gerçekleştirileceği bildirildi.

EN YÜKSEK İHRAÇ HEDEF YATIRIM BANKASI'NDAN

SPK'nın onay verdiği başvurular arasında en yüksek yurt içi ihraç tavanı 11 milyar TL ile Hedef Yatırım Bankası A.Ş. oldu. Banka ayrıca 120 milyon ABD doları tutarında yurt dışı borçlanma aracı ihracı da gerçekleştirebilecek.

İkinci sırada ise Garanti Finansal Kiralama (GARFA) yer aldı. Şirket, 10 milyar TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihracı için onay aldı.

Şirket Tutar Satış Türü
Hedef Yatırım Bankası 11 milyar TL Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Garanti Finansal Kiralama (GARFA) 10 milyar TL Nitelikli yatırımcı
Anadolu Isuzu (ASUZU) 3 milyar TL Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Aztek Teknoloji (AZTEK) 2 milyar TL Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 1 milyar TL Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
Garanti Faktoring (GARFAK) 100 milyon ABD doları Yurt dışı
Hedef Yatırım Bankası 120 milyon ABD doları Yurt dışı

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşsizlik yüzde 7,6'ya düştü, istihdam 227 bin kişi arttıİşsizlik yüzde 7,6'ya düştü, istihdam 227 bin kişi arttı
MASFN tavanla başladı, dakikalar içinde yön değiştirdi!MASFN tavanla başladı, dakikalar içinde yön değiştirdi!

Google Haberler