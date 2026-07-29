Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı işlemleri kapsamında iki hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ile Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının teorik fiyatları, temettü ödemeleri nedeniyle yeniden hesaplandı.

MEDTR'NİN TEORİK FİYATI GÜNCELLENDİ

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre MEDTR paylarında;

Pay başına brüt temettü: 0,1134453 TL

Pay başına net temettü: 0,0964285 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 25,786 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

OSMEN HİSSESİNDE DE FİYAT DÜZELTMESİ YAPILDI

OSMEN payları için açıklanan veriler ise şöyle;

Pay başına brüt temettü: 0,0498242 TL

Pay başına net temettü: 0,0423505 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 8,160 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)