Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) halka arzı için geri sayım başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama öncesinde yatırımcılar, halka arz fiyatı, kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarı ve katılım endeksi gibi detayları araştırıyor. İşte Quick Sigorta halka arzında tahmini lot dağılımı, halka arz takvimi ve merak edilen tüm bilgiler.

Quick Sigorta halka arz bilgileri

Quick Sigorta A.Ş. Detay Borsa Kodu QUICK Talep Toplama Tarihi 29-30-31 Temmuz 2026 Halka Arz Fiyatı 76,60 TL Dağıtım Yöntemi Bireysele Eşit Katılım Endeksi Uygun Değil Satılacak Pay 48.312.950 Lot Halka Arz Büyüklüğü 3,70 milyar TL Piyasa Değeri 36,89 milyar TL Halka Açıklık Oranı %10,03 Konsorsiyum Lideri Garanti BBVA Yatırım Fiyat İstikrarı 30 gün planlanmaktadır **

QUİCK SİGORTA HALKA ARZINDA TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Halka arz kapsamında bireysel yatırımcılara 24.156.475 lot tahsis edildi. Katılımcı sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şöyle:

Halka Arza Katılım Tahmini Lot Yaklaşık Tutar 700 bin kişi 41 lot 3.140,60 TL 800 bin kişi 36 lot 2.757,60 TL 900 bin kişi 32 lot 2.451,20 TL 1 milyon kişi 29 lot 2.221,40 TL

Not: Tahmini lot dağılımı katılımcı sayısına göre hesaplanmıştır. Kesin dağıtım sonuçları talep toplama sürecinin ardından açıklanacaktır.

HALKA ARZIN YAPISI

Quick Sigorta'nın 433,3 milyon TL olan sermayesi, 48.312.950 TL bedelli sermaye artırımıyla 481.612.950 TL'ye çıkarılacak.

Halka arzda ortak satışı ve ek pay satışı yapılmayacak. Öte yandan halka arz katılım endeksine uygun değil.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Taslak izahnameye göre halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının şirket özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Ayrıca halka arz sonrasında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanması planlanırken, brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar kaynak ayrılabilecek.

Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü de bulunuyor.

QUİCK SİGORTA NE İŞ YAPIYOR?

2017 yılında Maher Holding bünyesinde kurulan Quick Sigorta, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket;

Zorunlu trafik

Kasko

Konut

DASK

Tamamlayıcı sağlık

Seyahat

Nakliyat

Yangın

Kefalet

Alacak sigortası

başta olmak üzere çok sayıda sigorta ürününü Türkiye genelindeki 7.500'ün üzerinde acentesi ve dijital kanallar aracılığıyla sunuyor.

QUİCK SİGORTA'NIN FİNANSAL SONUÇLARI

Şirketin 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan öne çıkan finansal veriler şöyle:

Finansal Gösterge Tutar Prim Üretimi 42,983 milyar TL Net Dönem Kârı 8,518 milyar TL Toplam Varlıklar 78,913 milyar TL Özkaynaklar 21,381 milyar TL Net Ödenen Hasar 18,905 milyar TL

GÖZLER TALEP TOPLAMA SÜRECİNDE

Quick Sigorta halka arzında talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinin ardından kesin dağıtım sonuçları ve şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih yatırımcıların gündeminde olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.