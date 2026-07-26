SPK onayı alan Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama 29-30-31 Temmuz'da yapılacak. İşte QUICK halka arzında tahmini lot dağılımı, fiyatı ve tüm detaylar.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) halka arzı için geri sayım başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama öncesinde yatırımcılar, halka arz fiyatı, kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarı ve katılım endeksi gibi detayları araştırıyor. İşte Quick Sigorta halka arzında tahmini lot dağılımı, halka arz takvimi ve merak edilen tüm bilgiler.
Quick Sigorta halka arz bilgileri
|Quick Sigorta A.Ş.
|Detay
|Borsa Kodu
|QUICK
|Talep Toplama Tarihi
|29-30-31 Temmuz 2026
|Halka Arz Fiyatı
|76,60 TL
|Dağıtım Yöntemi
|Bireysele Eşit
|Katılım Endeksi
|Uygun Değil
|Satılacak Pay
|48.312.950 Lot
|Halka Arz Büyüklüğü
|3,70 milyar TL
|Piyasa Değeri
|36,89 milyar TL
|Halka Açıklık Oranı
|%10,03
|Konsorsiyum Lideri
|Garanti BBVA Yatırım
|Fiyat İstikrarı
|30 gün planlanmaktadır
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QUİCK SİGORTA HALKA ARZINDA TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
Halka arz kapsamında bireysel yatırımcılara 24.156.475 lot tahsis edildi. Katılımcı sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şöyle:
|Halka Arza Katılım
|Tahmini Lot
|Yaklaşık Tutar
|700 bin kişi
|41 lot
|3.140,60 TL
|800 bin kişi
|36 lot
|2.757,60 TL
|900 bin kişi
|32 lot
|2.451,20 TL
|1 milyon kişi
|29 lot
|2.221,40 TL
Not: Tahmini lot dağılımı katılımcı sayısına göre hesaplanmıştır. Kesin dağıtım sonuçları talep toplama sürecinin ardından açıklanacaktır.
HALKA ARZIN YAPISI
Quick Sigorta'nın 433,3 milyon TL olan sermayesi, 48.312.950 TL bedelli sermaye artırımıyla 481.612.950 TL'ye çıkarılacak.
Halka arzda ortak satışı ve ek pay satışı yapılmayacak. Öte yandan halka arz katılım endeksine uygun değil.
HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Taslak izahnameye göre halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının şirket özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.
Ayrıca halka arz sonrasında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanması planlanırken, brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar kaynak ayrılabilecek.
Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü de bulunuyor.
QUİCK SİGORTA NE İŞ YAPIYOR?
2017 yılında Maher Holding bünyesinde kurulan Quick Sigorta, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteriyor.
Şirket;
- Zorunlu trafik
- Kasko
- Konut
- DASK
- Tamamlayıcı sağlık
- Seyahat
- Nakliyat
- Yangın
- Kefalet
- Alacak sigortası
başta olmak üzere çok sayıda sigorta ürününü Türkiye genelindeki 7.500'ün üzerinde acentesi ve dijital kanallar aracılığıyla sunuyor.
QUİCK SİGORTA'NIN FİNANSAL SONUÇLARI
Şirketin 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan öne çıkan finansal veriler şöyle:
|Finansal Gösterge
|Tutar
|Prim Üretimi
|42,983 milyar TL
|Net Dönem Kârı
|8,518 milyar TL
|Toplam Varlıklar
|78,913 milyar TL
|Özkaynaklar
|21,381 milyar TL
|Net Ödenen Hasar
|18,905 milyar TL
GÖZLER TALEP TOPLAMA SÜRECİNDE
Quick Sigorta halka arzında talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinin ardından kesin dağıtım sonuçları ve şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih yatırımcıların gündeminde olacak.
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