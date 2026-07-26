Altın piyasasında yaşanan sert düzeltmenin ardından küresel finans kuruluşları ve Dünya Altın Konseyi, orta ve uzun vadeye ilişkin yeni değerlendirmelerini paylaştı. Kısa vadede faiz ve dolar baskısının fiyatlar üzerinde etkili olabileceği belirtilirken, birçok kurum uzun vadede merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin altını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

İşte Temmuz 2026 geçtiğimiz hafta itibarıyla dev bankalar ve uluslararası kuruluşların altın piyasasına ilişkin son tahminleri...

CITIBANK: ÖNCE 3.800 DOLARIN ALTI, ARDINDAN 6.000 DOLAR SENARYOSU

Citibank'ın değerlendirmesine göre ons altın kısa vadede 3.800 doların altına gerileyebilir. Banka, bu süreçte fiyatlarda yüzde 15-20 seviyesinde bir geri çekilme yaşanabileceğini ve kaldıraçlı pozisyonlarda tasfiyelerin görülebileceğini belirtti.

Buna karşın orta ve uzun vadede merkez bankalarının güçlü altın alımları, küresel mali riskler ve dolarsızlaşma eğiliminin yeniden yükselişi destekleyebileceği ifade edildi. Banka, önümüzdeki birkaç yıl içinde ons altının 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceği senaryosunu da değerlendirmeye aldı.

WISDOMTREE: DÜŞÜŞ BOĞA PİYASASININ SONU DEĞİL

WisdomTree analistleri ise 2026'nın ilk yarısında yaşanan geri çekilmeyi boğa piyasasının sona erdiği şeklinde değil, piyasanın aşırı değerlemelerden arındığı "sağlıklı bir düzeltme" olarak yorumladı.

Kuruma göre teknik destek seviyelerinin oluşması ve piyasa fiyatı ile modelde hesaplanan adil değer arasındaki farkın kapanması, altının yeniden toparlanması için zemin hazırlıyor.

WisdomTree, ABD'de enflasyonun gerilemesi ve doların zayıflaması halinde ons altının 2027 yılının ikinci çeyreğinde 4.563 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

HSBC UZUN VADELİ BEKLENTİSİNİ KORUDU

HSBC, yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.560 dolar seviyesine çekti.

Buna rağmen banka, yıl sonu hedefini 4.750 dolar olarak korurken, ons altının 2026'nın geri kalanında 3.800-4.700 dolar bandında hareket etmesini bekliyor.

HSBC'nin tahminine göre ons altın 2027 yıl sonunda 5.025 dolar seviyesine ulaşabilir.

Banka ayrıca artan kamu borçları, bütçe açıkları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının altının uzun vadeli görünümünü destekleyen temel unsurlar olmaya devam ettiğini belirtti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: MERKEZ BANKALARININ İŞTAHI SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 araştırmasına göre rezerv yöneticilerinin yüzde 89'u, önümüzdeki 12 ay içinde küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını bekliyor.

Araştırmada, kurum bazında altın almayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile rekor seviyeye ulaştı.

Katılımcıların yüzde 84'ü önümüzdeki beş yılda altının küresel rezervlerdeki payının artacağını öngörürken, yüzde 74'ü ise ABD dolarının rezervlerdeki payının azalmasını bekliyor.

Konsey, son dört yılda yıllık 1.000 tonun üzerinde gerçekleşen resmi altın alımlarının önümüzdeki dönemde de güçlü seyrini sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER MERKEZ BANKALARI VE MAKRO VERİLERE ÇEVRİLDİ

Analistler, önümüzdeki dönemde merkez bankalarının altın alımları, küresel faiz görünümü, enflasyon verileri, doların seyri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.