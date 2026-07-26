Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz 2026 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında tedbir kararı bulunan 4 hissede uygulamalar sona erecek. Tedbir sürelerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hisseler, ilgili kısıtlamalar olmadan işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcıların yakından takip ettiği VBTS kararları kapsamında kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi gibi tedbirler belirlenen tarihlerde kaldırılacak.

27 TEMMUZ PAZARTESİ

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY)

Sona erecek tedbir:

Kredili işlem yasağı

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO)

Sona erecek tedbirler:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

30 TEMMUZ PERŞEMBE

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

Sona erecek tedbir:

Kredili işlem yasağı

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR)

Sona erecek tedbirler:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

Tek fiyat işlem yöntemi

VBTS TEDBİRLERİ NEDEN UYGULANIYOR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından hisse senetlerinde görülebilecek aşırı fiyat ve işlem hareketlerine karşı yatırımcıların korunması amacıyla uygulanıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte hisseler, belirtilen kısıtlamalar olmadan normal işlem esaslarına dönüyor.

Yatırımcılar, yeni haftada tedbirleri sona erecek hisselerde oluşabilecek işlem hacmi ve fiyat hareketlerini yakından takip edecek.