SPK onayı alan Bewen Enerji'nin halka arzında talep toplama 29-30-31 Temmuz'da yapılacak. İşte BEWEN halka arzında tahmini lot dağılımı, fiyatı ve tüm detaylar.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Bewen Enerji A.Ş. (BEWEN) halka arzı için geri sayım başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama öncesinde yatırımcılar, halka arz fiyatı, katılım endeksi ve kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarlarını araştırıyor.
İşte BEWEN halka arzında tahmini lot dağılımı, halka arz takvimi ve yatırımcıların merak ettiği tüm ayrıntılar.
BEWEN ENERJİ HALKA ARZ BİLGİLERİ
|Bewen Enerji A.Ş.
|Detay
|Borsa Kodu
|BEWEN
|Talep Toplama Tarihi
|29-30-31 Temmuz 2026
|Halka Arz Fiyatı
|48,10 TL
|Dağıtım Yöntemi
|Bireysele Eşit
|Katılım Endeksi
|Uygun Değil
|Satılacak Pay
|80.000.000 Lot
|Halka Arz Büyüklüğü
|3,848 milyar TL
|Tahmini Lot (700 bin katılım)
|57 Lot
|Piyasa Değeri
|15,248 milyar TL
|Halka Açıklık Oranı
|%25,23
|Konsorsiyum Lideri
|TSKB
|Eş Lider
|Yatırım Finansman
|Fiyat İstikrarı
|Planlanmaktadır
BEWEN TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
Bewen Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara 40 milyon lot tahsis edildi. Talep toplama sürecine katılacak yatırımcı sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor;
|Halka Arza Katılım
|Tahmini Lot
|700 bin kişi
|57 lot
|800 bin kişi
|50 lot
|900 bin kişi
|44 lot
|1 milyon kişi
|40 lot
Not: Tahmini lot dağılımı, katılımcı sayısına göre hesaplanmıştır. Kesin dağıtım sonuçları talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.
HALKA ARZIN YAPISI
Şirketin mevcut 261 milyon TL olan sermayesi, 56 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 317 milyon TL'ye çıkarılacak. Bunun yanında mevcut ortaklara ait 24 milyon adet pay ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.
SPK bültenine göre halka arzda ek pay satışı yapılmayacak. Öte yandan halka arz katılım endeksine uygun değil.
ORTAK SATIŞINDA PAY DAĞILIMI
|Ortak
|Satılacak Pay
|Beyçelik Holding A.Ş.
|10.080.000 Lot
|Elawan Energy S.L.
|12.000.000 Lot
|Faik Çelik
|1.600.000 Lot
|Baran Çelik
|320.000 Lot
HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Taslak izahnameye göre sermaye artırımı yoluyla elde edilecek gelirin kullanım planı şöyle:
|Kullanım Alanı
|Pay
|Rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışı yatırımları
|%40-%55
|Kredi geri ödemeleri
|%35-%45
|İşletme sermayesi
|%5-%10
BEWEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?
Bewen Enerji, Beyçelik Holding A.Ş. ile Elawan Energy ortaklığıyla kuruldu. Şirket ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyor.
Şirketin portföyünde;
Yahyalı Rüzgar Enerjisi Santrali
Yahyalı Güneş Enerjisi Santrali
Turguttepe Rüzgar Enerjisi Santrali
Adares Rüzgar Enerjisi Santrali bulunuyor.
Bewen Enerji'nin toplam mekanik kurulu gücü 208,9 MW seviyesinde yer alıyor.
FİNANSAL VERİLER
Taslak izahnamede yer alan verilere göre şirketin öne çıkan finansal göstergeleri şöyle:
|Dönem
|Hasılat
|Brüt Kâr
|2024 İlk 6 Ay
|517 milyon TL
|212,4 milyon TL
|2023
|1 milyar TL
|552,2 milyon TL
GÖZLER TALEP TOPLAMA SÜRECİNDE
Bewen Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinin ardından kesin dağıtım sonuçları ve Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
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