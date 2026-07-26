Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Bewen Enerji A.Ş. (BEWEN) halka arzı için geri sayım başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama öncesinde yatırımcılar, halka arz fiyatı, katılım endeksi ve kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarlarını araştırıyor.

İşte BEWEN halka arzında tahmini lot dağılımı, halka arz takvimi ve yatırımcıların merak ettiği tüm ayrıntılar.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Bewen Enerji A.Ş. Detay Borsa Kodu BEWEN Talep Toplama Tarihi 29-30-31 Temmuz 2026 Halka Arz Fiyatı 48,10 TL Dağıtım Yöntemi Bireysele Eşit Katılım Endeksi Uygun Değil Satılacak Pay 80.000.000 Lot Halka Arz Büyüklüğü 3,848 milyar TL Tahmini Lot (700 bin katılım) 57 Lot Piyasa Değeri 15,248 milyar TL Halka Açıklık Oranı %25,23 Konsorsiyum Lideri TSKB Eş Lider Yatırım Finansman Fiyat İstikrarı Planlanmaktadır

BEWEN TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Bewen Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara 40 milyon lot tahsis edildi. Talep toplama sürecine katılacak yatırımcı sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor;

Halka Arza Katılım Tahmini Lot 700 bin kişi 57 lot 800 bin kişi 50 lot 900 bin kişi 44 lot 1 milyon kişi 40 lot

Not: Tahmini lot dağılımı, katılımcı sayısına göre hesaplanmıştır. Kesin dağıtım sonuçları talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

HALKA ARZIN YAPISI

Şirketin mevcut 261 milyon TL olan sermayesi, 56 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 317 milyon TL'ye çıkarılacak. Bunun yanında mevcut ortaklara ait 24 milyon adet pay ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

SPK bültenine göre halka arzda ek pay satışı yapılmayacak. Öte yandan halka arz katılım endeksine uygun değil.

ORTAK SATIŞINDA PAY DAĞILIMI

Ortak Satılacak Pay Beyçelik Holding A.Ş. 10.080.000 Lot Elawan Energy S.L. 12.000.000 Lot Faik Çelik 1.600.000 Lot Baran Çelik 320.000 Lot

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Taslak izahnameye göre sermaye artırımı yoluyla elde edilecek gelirin kullanım planı şöyle:

Kullanım Alanı Pay Rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışı yatırımları %40-%55 Kredi geri ödemeleri %35-%45 İşletme sermayesi %5-%10

BEWEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Bewen Enerji, Beyçelik Holding A.Ş. ile Elawan Energy ortaklığıyla kuruldu. Şirket ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyor.

Şirketin portföyünde;

Yahyalı Rüzgar Enerjisi Santrali

Yahyalı Güneş Enerjisi Santrali

Turguttepe Rüzgar Enerjisi Santrali

Adares Rüzgar Enerjisi Santrali bulunuyor.

Bewen Enerji'nin toplam mekanik kurulu gücü 208,9 MW seviyesinde yer alıyor.

FİNANSAL VERİLER

Taslak izahnamede yer alan verilere göre şirketin öne çıkan finansal göstergeleri şöyle:

Dönem Hasılat Brüt Kâr 2024 İlk 6 Ay 517 milyon TL 212,4 milyon TL 2023 1 milyar TL 552,2 milyon TL

GÖZLER TALEP TOPLAMA SÜRECİNDE

Bewen Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinin ardından kesin dağıtım sonuçları ve Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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