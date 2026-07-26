Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bildirimler göndermeyi sürdürdü. Yeni iş ilişkileri, sözleşmeler, ihaleler, endeks gelişmeleri, finansal takvim açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları yatırımcıların gündeminde yer aldı.

İşte geçtiğimiz haftanın öne çıkan KAP bildirimleri...

ALVES, 500 TON BAKIR FİLMAŞİN SATACAK

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), yurt içinde faaliyet gösteren bir kablo üreticisiyle satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 500 ton 8 milimetre elektrolitik bakır filmaşin satışı gerçekleştirecek.

AKFYE, FTSE4GOOD ENDEKSİNE DAHİL EDİLDİ

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE), rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan üretim portföyüyle FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dahil edildiğini duyurdu.

KARSN'DEN 1,8 MİLYAR TL'LİK İHALE AÇIKLAMASI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), İETT tarafından düzenlenen 150 adet dizel otobüs alımı ihalesine teklif verdiğini bildirdi.

İhalenin bedeli 1 milyar 796 milyon 250 bin TL (ÖTV ve KDV hariç) olarak açıklandı.

GOLDA'DAN 3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA), yurt dışındaki müşterileriyle makarna ürünlerinin satışına yönelik toplam 3 milyon 44 bin 819,32 dolar tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

CVKMD'DEN 1,36 MİLYAR TL'LİK EKİPMAN SÖZLEŞMESİ

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. ile Metso Finland Oy arasında Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi kapsamında yaklaşık 1,36 milyar TL tutarında ana ekipman tedarik sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

KBORU DSİ İHALESİNDE İLK SIRADA

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kralkızı-Dicle P-4 Pompa Sulaması Malzeme Temini 3. Kısım (CTP) ihalesinde en avantajlı teklifi verdiğini duyurdu.

İhalenin KDV hariç bedeli 205 milyon 914 bin 815 TL olarak açıklandı.

ASELS BİLANÇO TARİHİNİ DUYURDU

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının 4 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını açıkladı.

BETAE YENİ İHALEYİ KAZANDI

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), Elektrik Üretim A.Ş. tarafından düzenlenen "Seyhan 1 HES İç İhtiyaç Harici Besleme Sisteminin Kurulması" ihalesinin şirket uhdesinde kaldığını bildirdi.

İhalenin bedeli 13,5 milyon TL olarak açıklandı.

ARDYZ'DEN YENİ KAMU SÖZLEŞMESİ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bir kamu kurumunun veri, ağ ve bilgi sistemlerinin siber tehditlere karşı korunmasına yönelik siber güvenlik yazılımlarının tedariki için yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

MIATK BİRLEŞMESİNE SPK ONAYI

Sermaye Piyasası Kurulu, MİA Teknoloji A.Ş.'nin (MIATK), Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleriyle devralarak birleşmesine onay verdi.

Birleşme kapsamında şirket sermayesi 494 milyon TL'den 986 milyon 513 bin 594 TL'ye yükselecek. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı ise 38,48 TL olarak belirlendi.

EKİM'DEN FİYAT HAREKETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM), halka arz sonrası pay fiyatı ve işlem miktarındaki hareketlerin incelenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdinde başvuruda bulunduğunu açıkladı.

SAYAS'TAN ENDONEZYA'YA YÖNELİK YENİ SİPARİŞ

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), PT. Kenertec Power System'a sunduğu tekliflerin onaylandığını bildirdi.

Şirket, ihale kapsamında üretilecek rüzgar türbini kulesi iç aksamlarını müşterinin Endonezya'daki üretim tesislerine gönderecek.