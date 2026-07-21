ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bir kamu kurumu ile siber güvenlik yazılımlarının tedarikine yönelik 21.004.320 TL (KDV dahil) tutarında yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

KAMU KURUMUNA SİBER GÜVENLİK YAZILIMLARI SAĞLAYACAK

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kamu kurumunun veri, ağ ve bilgi sistemlerinin siber tehditlere karşı korunması amacıyla "Siber Güvenlik Yazılımları" tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 21.004.320 TL olarak açıklandı.

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KRİTİK VERİ VARLIKLARININ KORUNMASINDA KULLANILACAK

KAP açıklamasına göre tedarik edilecek yazılımlar, kamu kurumunun bilgi teknolojileri altyapısındaki siber güvenlik seviyesinin artırılması ve kritik veri varlıklarının korunmasına yönelik ihtiyaçlar kapsamında kullanılacak.