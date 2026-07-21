Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından düzenlenen önemli bir ihalede en avantajlı teklifi vererek ilk sırada yer aldığını açıkladı. Şirket, 205.914.815 TL tutarındaki ihalede en avantajlı teklif sahibi oldu.

DSİ İHALESİNDE İLK SIRADA YER ALDI

Kuzey Boru A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2026/981811 kayıt numaralı "Kralkızı-Dicle P-4 Pompaj Sulaması Malzeme Temini 3 Kısım (CTP)" konulu ihaleye katıldı.

Şirket, verdiği teklif ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı sunarak birinci oldu.

İHALE BEDELİ 205,9 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre söz konusu ihalenin bedeli KDV hariç 205.914.815,00 TL olarak açıklandı.

İhale sürecine ilişkin nihai sözleşme ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından şirket tarafından kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılması bekleniyor.

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