Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, tatil maliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Post Office Travel Money tarafından hazırlanan 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi, Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonlarını ortaya koydu.

TUI iş birliğiyle hazırlanan araştırmada, Avrupa'nın en popüler 22 kısa mesafe tatil destinasyonunda dört kişilik bir ailenin tatil boyunca yapabileceği 10 temel harcama kalemi karşılaştırıldı.

ZİRVEDE ALGARVE VAR

Araştırmaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesi 139,65 sterlinlik toplam maliyetle Avrupa'nın en uygun fiyatlı aile tatili destinasyonu oldu.

İkinci sırada 142,16 sterlin ile Bulgaristan'ın Sunny Beach bölgesi yer alırken, üçüncü sıraya ise 147,42 sterlinlik maliyetle İspanya'nın Lanzarote adası yerleşti.

MARMARİS İLK 10'DA

Türkiye'den Marmaris, 158,33 sterlinlik toplam maliyetle listenin yedinci sırasında yer aldı.

Rapora göre Marmaris, özellikle çocuk menülerinde araştırmadaki 22 destinasyon arasında en uygun fiyatlı bölge olarak öne çıktı. İki çocuk için pizza veya makarna menüsünün ortalama fiyatı 10,24 sterlin olarak hesaplandı. Bu rakam, listenin zirvesindeki Algarve'den 3 sterlinden daha düşük oldu.

AVRUPA'NIN EN UYGUN FİYATLI 10 TATİL DESTİNASYONU

Algarve (Portekiz) – 139,65 sterlin

Sunny Beach (Bulgaristan) – 142,16 sterlin

Lanzarote (İspanya) – 147,42 sterlin

Menorca (İspanya) – 151,28 sterlin

Costa Brava (İspanya) – 155,02 sterlin

Tenerife (İspanya) – 158,31 sterlin

Marmaris (Türkiye) – 158,33 sterlin

Costa del Sol (İspanya) – 163,17 sterlin

Costa Blanca (İspanya) – 173,41 sterlin

Paphos (Kıbrıs) – 177,18 sterlin

Araştırmada İspanya'nın altı farklı tatil destinasyonuyla ilk 10'da yer alması dikkat çekti.

EN PAHALI DESTİNASYON SORRENTO

Araştırmaya göre Avrupa'nın en pahalı tatil destinasyonu ise İtalya'nın Sorrento kenti oldu.

Sorrento'da incelenen 10 temel harcamanın toplam maliyeti 268,23 sterlin olarak hesaplandı. Böylece tatil maliyeti, listenin ilk sırasında yer alan Algarve'nin yaklaşık iki katına ulaştı.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle tatilciler bütçelerine uygun rotalara yönelirken, araştırma özellikle aileler için Avrupa'nın en ekonomik tatil seçeneklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi