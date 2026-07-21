Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, süresi dolmak üzere olan küresel tarifelerin yerine yaklaşık 60 ülkeyi kapsayan yeni bir gümrük vergisi düzenini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında yürürlüğe giren ve tüm ülkelerden yapılan ithalata uygulanan yüzde 10'luk genel gümrük vergisinin (150 günlük süresi) 24 Temmuz Cuma günü dolacağı belirtildi.

Mevcut düzenlemenin sona ermesiyle birlikte, bu hafta içinde açıklanması beklenen yeni paket kapsamında yaklaşık 60 ülkeye yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda yeni gümrük tarifelerinin getirilmesi planlanıyor.

KANADA ÜRÜNLERİNE YÜZDE 50 EK VERGİ MİSİLLEMESİ

Beyaz Saray, yeni küresel vergi dalgasının yanı sıra komşusu Kanada’ya yönelik radikal bir karar aldığını da duyurdu.

İmzalanan üç başkanlık bildirisiyle, Kanada menşeli birçok ürüne yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.

• Kapsamdaki Ürünler: ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) şemsiyesinde olup olmadığına bakılmaksızın; şarap, alkollü içecekler, çimento ve hokey sopaları gibi çok sayıda ürün ek vergiye tabi tutulacak.

• Muaf Tutulanlar: Enerji ürünleri, potas, balık ve kritik mineraller bu vergi artışından muaf tutuldu.

• Yürürlük Tarihi: Kanada'ya yönelik bu sert yaptırımlar 19 Ağustos tarihi itibarıyla resmen başlayacak.

BEYAZ SARAY GEREKÇELERİ TEK TEK SIRALADI

ABD yönetimi, Kanada'ya uygulanan yüzde 50'lik ek vergi kararının arkasındaki gerekçeleri otomotiv, alkol ve süt ürünleri sektöründeki tutumlarla açıkladı:

• Otomotiv Ticareti: Kanada'nın ABD'den motorlu araç ithalatının Nisan 2025 - Mart 2026 döneminde yüzde 22 oranında gerilediği belirtildi.

• Alkollü İçecek Kısıtlamaları: Kanada'nın Amerikan menşeli alkollü içeceklerin satış ve dağıtımını durdurması sonucu ithalatın yüzde 81 oranında sert bir düşüş kaydettiği öne sürüldü.

• Süt Ürünleri Pazarı: Kanada'nın süt ürünleri sektöründeki "korumacı ve karmaşık" sisteminin Amerikan üreticileri mağdur ettiği savunuldu.