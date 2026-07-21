Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 01.04.2026 – 30.06.2026 hesap dönemine ait 2. çeyrek finansal raporlarının 4 Ağustos 2026 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı bildirildi.

Finansal takvimin netleştiği günde ASELS hisseleri, Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir izliyor. Saat 13.19 itibarıyla hissede öne çıkan fiyatlamalar ve teknik veriler şu şekilde yansıdı:

• Güncel Fiyat ve Değişim: Bir önceki kapanışını 354,50 TL seviyesinden gerçekleştiren ASELS, günlük yüzde 1,62 artışla 360 TL seviyesinde işlem görüyor.

• Hacim Verileri: Hissedeki işlem hacmi gün ortasına doğru 6,34 milyar TL'ye (günlük grafikte yaklaşık 6,94 milyar TL) ve 17,66 milyon lot seviyesine ulaştı.

• Günün En Düşük ve En Yüksek Seviyeleri: Gün içi işlemlerde en düşük 353,50 TL, en yüksek ise 363,50 TL seviyeleri test edildi.

PERFORMANS TABLOSU: YILLIK GETİRİ YÜZDE 115'İ AŞTI

Kısa vadede dalgalı bir grafik çizen ASELS, uzun vadeli yatırımcısına sunduğu getiriyle dikkat çekmeye devam ediyor:

• Haftalık Performans: Yüzde 1,42 artış

• Aylık Performans: Yüzde 11,18 kayıp

• Yıllık Performans: Yüzde 115,38 kazanç

• 52 Haftalık / Yıllık Aralık: Hisse, son bir yıl içerisinde en düşük 228,50 TL, en yüksek ise 450,00 TL seviyelerini gördü.

4 Ağustos'ta açıklanacak olan bilanço sonuçları öncesinde piyasaların odağı, şirketin ikinci çeyrek kârlılık oranları ve yeni sipariş kazanımlarında olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.