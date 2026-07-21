21 Temmuz 2026 tarihinde seans devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, devasa bir tahsisli sermaye artırımı kararı alındığı duyuruldu.

Şirket tarafından açıklanan karara göre Umpaş Holding, çıkarılmış sermayesini yüzde 2380,95 oranında artırarak 1.000.000.000 TL yükseltmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilecek bu sermaye artırımında mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni paylar, ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenecek yatırımcı veya yatırımcılara tahsis edilecek.

ELDE EDİLECEK FON NERELERDE KULLANILACAK?

Umpaş Holding, devasa kaynak girişi sağlayacak olan bu tahsisli sermaye artırımının temel amaçlarını ve elde edilecek fonun kullanım alanlarını şu başlıklar altında topladı:

• Finansal Yapının Güçlendirilmesi: Şirketin ana sermaye yapısı ve bilanço dengeleri daha sağlam bir zemine oturtulacak.

• Borçların Kapatılması: Ağırlıklı olarak bağlı ortaklıkların mevcut finansal borç yükümlülüklerinin azaltılması ve kapatılması sağlanacak.

• Nakit Akışı ve İşletme Sermayesi: Grup genelinde nakit akışının iyileştirilmesi ve operasyonel faaliyetler için işletme sermayesinin takviye edilmesi amaçlanıyor.

KAP açıklamasında, söz konusu tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuru süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

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