UMPAŞ Holding A.Ş. (UMPAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını yatırımcılarla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması yönünde karar alındığı bildirildi.

YÖNETİM KURULU'NDAN GENEL KURUL'A TEKLİF

KAP açıklamasında, yönetim kurulunun aldığı kararın Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtilirken, kâr dağıtımı yapılmaması kararının gerekçelerine de yer verildi.

Şirket, finansal yapının güçlendirilmesi, öz kaynakların korunması ve faaliyetlerde sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla kârın bünyede bırakılmasının uygun görüldüğünü ifade etti.

Buna göre, yönetim kurulunun 2024 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtılmaması yönündeki önerisi, yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

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