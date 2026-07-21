Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BIST: GEREL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulduğu belirtildi.

GENEL KURUL'DAN ONAY ÇIKTI

KAP açıklamasına göre, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı dönem kârının dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'da görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ait net dönem kârının ortaklara dağıtılmaması yönündeki öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Gersan Elektrik, 2025 yılına ilişkin kâr payı (temettü) dağıtımı gerçekleştirmeyecek. Karar, şirket tarafından KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.