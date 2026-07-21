Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurularına ilişkin önemli bir bilgilendirme yayımladı. Kurum, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, malullük aylığından yararlanabilmek için çalışma gücü kaybının sigortalılık başlangıcından sonra gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

SİGORTALILIK ÖNCESİ MALUL OLANLARA AYLIK BAĞLANMIYOR

SGK'nın açıklamasına göre, Sağlık Kurulu tarafından sigortalılık başlangıcından önce malul olduğu tespit edilen kişilere malullük aylığı bağlanmıyor.

Bununla birlikte, 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3.600 ila 3.960 prim gününü tamamlayan kişiler ise yaşlılık sigortası kapsamında emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Malulen emeklilikten yararlanabilmek için;

Çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ının sigortalı

olduktan sonra kaybedilmiş olması,

En az 10 yıllık sigortalılık süresi,

En az 1.800 prim günü şartının tamamlanması gerekiyor.

Ancak, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için 10 yıllık sigortalılık süresi şartı uygulanmıyor. Bu kişiler, yalnızca gerekli prim koşulunu sağlayarak yaş beklemeden emekli olabiliyor.

MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomim'in haberine göre, malulen emekli olan sigortalıların aylıkları hesaplanırken çalıştıkları dönemdeki Prime Esas Kazanç (PEK) tutarları dikkate alınmıyor.

Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılmış olsa dahi bağlanacak malullük aylığı, yasal taban aylığın altına düşemiyor. Bu kapsamda şartları sağlayan sigortalılara en az 23 bin 552 TL tutarında malullük aylığı bağlanabiliyor.