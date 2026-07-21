Borsa İstanbul'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Graintürk Holding A.Ş. (BIST: GRTHO) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirilecek.

Temettü dağıtan şirketlerin hisselerinde, hak kullanım tarihinde hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanıyor.

İKİNCİ TAKSİT TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILACAK

Graintürk Holding, yatırımcılarına ikinci taksit nakit temettü ödemesini 22 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Şirketin temettü detayları ise şu şekilde açıklandı:

Hisse kodu: GRTHO

Hisse başına brüt temettü: 0,4490712 TL

Hisse başına net temettü: 0,3817105 TL

Hak kullanım tarihi: 22 Temmuz 2026

Teorik fiyat 233,451 TL olacak

Temettü ödemesi nedeniyle uygulanacak fiyat düzeltmesinin ardından GRTHO paylarının teorik fiyatının 233,451 TL olması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da temettü dağıtımı yapan şirketlerin paylarında, hak kullanım gününde hisse fiyatı brüt temettü tutarı kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltiliyor. Bu uygulama, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve fiyat oluşumunun sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

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