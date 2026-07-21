Küresel piyasalarda kahve çekirdeği fiyatları üretim beklentilerinin güçlenmesiyle gerilerken, Türkiye'de hem paketli kahve hem de zincir kahve mağazalarındaki fiyat artışları sürüyor. Uzmanlara göre bu durumun arkasında döviz kuru, artan işletme maliyetleri ve stok etkisi bulunuyor.

DÜNYA KAHVE FİYATLARI GERİLİYOR

Dünya Bankası verilerine göre, küresel kahve üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan Arabica kahvesinin fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17 geriledi.

Robusta kahvesinde ise çeyreklik düşüş yüzde 9, yıllık gerileme ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Uluslararası Kahve Örgütü'nün (ICO) bileşik fiyat göstergesi de haziran ayında aylık bazda yüzde 2,8 düşerek libre başına ortalama 248,90 sente indi. Gösterge, 9 Haziran'da 231,96 sente kadar gerileyerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesini gördü.

ÜRETİM BEKLENTİLERİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Dünya Bankası, fiyatlardaki düşüşün temel nedeninin başta Brezilya olmak üzere üretici ülkelerde güçlenen hasat beklentileri olduğunu belirtti.

Buna göre küresel kahve üretiminin 2025-2026 döneminde yaklaşık yüzde 2 artarak 177,5 milyon çuvala ulaşması bekleniyor. Banka, 2026 genelinde Arabica fiyatlarının yüzde 14, Robusta fiyatlarının ise yüzde 18 düşeceğini öngörüyor.

TÜRKİYE'DE KAHVE FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Küresel düşüşe rağmen Türkiye'de kahve fiyatları artışını sürdürüyor.

Mart 2026'da yayımlanan bir fiyat çalışmasına göre, 2019 yılında yaklaşık 3,20 TL olan 100 gramlık Türk kahvesi 2026'da 97,50 TL'ye yükseldi. Böylece ürünün fiyatı yaklaşık yedi yılda 30 katına çıktı.

Aynı dönemde dünya kahve fiyatlarındaki artış ise yaklaşık 3,5 kat seviyesinde kaldı.

Yakın döneme ilişkin fiyatlar da benzer tabloyu ortaya koydu. Temmuz 2024'te indirimli olarak 79 TL'ye satılan 250 gram filtre kahve, Haziran 2026'da 329 TL'ye yükselirken, yaklaşık iki yıllık artış yüzde 316 olarak hesaplandı.

ZİNCİR KAHVE MAĞAZALARINDA DA ZAMLAR SÜRDÜ

Kafelerde satılan kahvelerde de dikkat çekici fiyat artışları yaşandı.

Mayıs 2024'te 70 TL olan küçük boy filtre kahve 2026'da 160 TL'ye, Americano 75 TL'den 165 TL'ye, latte ve cappuccino ise 89 TL'den 195 TL'ye yükseldi. Bazı ürünlerde iki yıllık fiyat artışı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

KÜRESEL DÜŞÜŞ NEDEN RAFLARA YANSIMIYOR?

Uzmanlara göre dünya piyasalarındaki gerilemenin Türkiye'deki tüketici fiyatlarına yansımamasının başlıca nedenleri arasında döviz kuru, ithalata bağımlılık, navlun, ambalaj, enerji, kira, personel ve finansman maliyetleri yer alıyor.

Türkiye'nin kahve ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılaması nedeniyle kurdaki hareketler maliyetleri doğrudan etkiliyor. Kafelerde ise çekirdek maliyetinin yanı sıra kira, personel, vergi, lojistik ve marka giderleri fiyat oluşumunda önemli rol oynuyor.

Öte yandan işletmelerin daha önce yüksek maliyetle aldığı stokları tüketmeye devam etmesi nedeniyle küresel emtia fiyatlarındaki düşüşün raf ve menü fiyatlarına gecikmeli yansıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Dünya