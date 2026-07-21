Bakanlık, TL ihalelerinde toplam 95 milyar 335,1 milyon TL borçlanırken, dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarıyla da 3 milyar 938 milyon 424 bin dolar tutarında finansman sağladı.

TL CİNSİ İHALELERDE FAİZLER YÜZDE 41,99’U GÖRDÜ

Hazine’nin düzenlediği iki ayrı TL ihalenin detayları ve satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

1. İhale: 7 Ay Vadeli Kuponsuz Hazine Bonosu



• Vadeli Yapı: 7 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı.

• Faiz Oranları: Basit faiz yüzde 38,25, bileşik faiz ise yüzde 41,44 oldu.

• Satış Miktarları: 90 milyar 138,2 milyon TL nominal teklifin geldiği ihalede net satış 43 milyar 425,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

• Kamu ve PY Satışları: Kamudan gelen 11,4 milyar TL’lik teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarına 6 milyar TL’lik satış yapıldı.

2. İhale: 2 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili



• Vadeli Yapı: 2 yıl (6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli) sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edildi.

• Faiz Oranları: Basit faiz yüzde 38,32, bileşik faiz ise yüzde 41,99 olarak tescillendi.

• Satış Miktarları: 41 milyar 666,9 milyon TL teklifin toplandığı ihalede net satış 25 milyar 109,8 milyon TL oldu.

• Kamu ve PY Satışları: Kamu kurumlarına 3,4 milyar TL, Piyasa Yapıcılarına ise 6 milyar TL net satış gerçekleştirildi.

DOLAR CİNSİ İHRAÇLARA 3,9 MİLYAR DOLARLIK TAM KARŞILIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak 22 Temmuz 2026 valörlü ve 19 Temmuz 2028 itfa tarihli dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracını da tamamladı.

Gelen 3 milyar 938 milyon 424 bin dolarlık teklifin tamamı Bakanlıkça karşılandı. Bu ihraç kapsamında:

• Dolar Cinsi Devlet Tahvili: 3 milyar 917 milyon 423 bin dolar

• Dolar Cinsi Kira Sertifikası: 21 milyon 1000 dolar tutarında ihraç gerçekleşti.

Hak kazanan kurum ve bankalara satış tutarlarının Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletileceği bildirildi.