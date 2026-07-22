Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayii şirketleri son bir ayda dalgalı bir performans sergiledi. ASELSAN, Otokar ve SDT Uzay hisseleri incelendiğinde, üç hissede de yatırımcıların son bir ayda zarar ettiği görüldü.

ASELSAN (ASELS) hisseleri 22 Haziran'da 394,75 TL seviyesinden kapanış yaparken, bugün 370 TL seviyesinden işlem görüyor.

Bu dönemde hisse yaklaşık yüzde 6,27 değer kaybetti.

22 Haziran'da ASELSAN hisselerine 5.000 TL yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 12,67 lot hisse alabiliyordu. Bu yatırımın bugünkü değeri yaklaşık 4.686,51 TL olurken, yatırımcı 313,49 TL zarar etmiş durumda.

Buna karşın ASELSAN hissesi yıllık bazda yatırımcısına yüzde 109,54 getiri sağlamayı sürdürüyor.

OTOKAR'DA KAYIP YAKLAŞIK 500 TL

OTOKAR (OTKAR) hisseleri ise 22 Haziran'daki 357,25 TL seviyesinden bugün 321,75 TL'ye geriledi.

Bu da son bir ayda yaklaşık yüzde 9,94'lük değer kaybına işaret ediyor.

22 Haziran'da 5.000 TL ile yaklaşık 14 lot OTKAR hissesi alan bir yatırımcının portföyü bugün yaklaşık 4.502,65 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece yatırımcının zararı yaklaşık 497,35 TL oldu.

SDT UZAY'DA ZARAR 166 TL SEVİYESİNDE

SDT Uzay (SDTTR) hisseleri de 22 Haziran'daki 250,50 TL seviyesinden 242,20 TL'ye geriledi.

Hissedeki aylık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,31 olarak gerçekleşti.

22 Haziran'da 5.000 TL ile yaklaşık 19,96 lot SDTTR hissesi alan bir yatırımcının portföyünün bugünkü değeri 4.834,33 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece yatırımcı yaklaşık 165,67 TL zarar etmiş oldu.

Hisse 22 Haziran Fiyatı Güncel Fiyat 5.000 TL'nin Bugünkü Değeri Kâr / Zarar ASELSAN (ASELS) 394,75 TL 370,00 TL 4.686,51 TL -313,49 TL OTOKAR (OTKAR) 357,25 TL 321,75 TL 4.502,65 TL -497,35 TL SDT Uzay (SDTTR) 250,50 TL 242,20 TL 4.834,33 TL -165,67 TL

Son bir aylık performansa bakıldığında, üç savunma sanayii hissesi arasında yatırımcısına en düşük kaybı SDT Uzay, en yüksek kaybı ise Otokar yaşattı. Buna rağmen özellikle ASELSAN, uzun vadeli performansıyla yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde getiri sunmaya devam ediyor.

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