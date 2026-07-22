Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketleri arasında piyasa değeri en yüksek şirketler açıklandı. Listenin ilk sırasında 136,5 milyar liralık piyasa değeriyle Aksa Enerji yer alırken, Enerjisa ve Margün Enerji ilk üçü oluşturdu.

Yaklaşık 136,5 milyar TL piyasa değerine ulaşan Aksa Enerji'yi 126,3 milyar TL ile Enerjisa Enerji (ENJSA), 116,8 milyar TL ile Margün Enerji (MAGEN) takip etti.

İLK 10'DA HANGİ ŞİRKETLER YER ALDI?

Piyasa değerine göre enerji sektörünün en büyük 10 şirketi şöyle sıralandı:

Sıra Şirket Hisse Piyasa Değeri 1 Aksa Enerji AKSEN 136,491 milyar TL 2 Enerjisa Enerji ENJSA 126,256 milyar TL 3 Margün Enerji MAGEN 116,820 milyar TL 4 Enerya Enerji ENERY 85,140 milyar TL 5 Birleşim Grup Enerji BIGEN 68,201 milyar TL 6 Mogan Enerji MOGAN 46,167 milyar TL 7 CW Enerji CWENE 43,347 milyar TL 8 Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE 32,773 milyar TL 9 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ARASE 31,150 milyar TL 10 Lydia Yeşil Enerji LYDYE 25,529 milyar TL

Sıralama, 22 Temmuz 2026 tarihli piyasa değeri verilerine göre hazırlanırken, enerji sektöründeki şirketlerin Borsa İstanbul'daki güncel büyüklüklerini ortaya koydu.

Kaynak: Stockeys

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.