Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketlerinin piyasa değerlerine göre sıralaması güncellendi. Son verilere göre sektörün en değerli şirketi Aksa Enerji (AKSEN) oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketleri arasında piyasa değeri en yüksek şirketler açıklandı. Listenin ilk sırasında 136,5 milyar liralık piyasa değeriyle Aksa Enerji yer alırken, Enerjisa ve Margün Enerji ilk üçü oluşturdu.
Yaklaşık 136,5 milyar TL piyasa değerine ulaşan Aksa Enerji'yi 126,3 milyar TL ile Enerjisa Enerji (ENJSA), 116,8 milyar TL ile Margün Enerji (MAGEN) takip etti.
İLK 10'DA HANGİ ŞİRKETLER YER ALDI?
Piyasa değerine göre enerji sektörünün en büyük 10 şirketi şöyle sıralandı:
|Sıra
|Şirket
|Hisse
|Piyasa Değeri
|1
|Aksa Enerji
|AKSEN
|136,491 milyar TL
|2
|Enerjisa Enerji
|ENJSA
|126,256 milyar TL
|3
|Margün Enerji
|MAGEN
|116,820 milyar TL
|4
|Enerya Enerji
|ENERY
|85,140 milyar TL
|5
|Birleşim Grup Enerji
|BIGEN
|68,201 milyar TL
|6
|Mogan Enerji
|MOGAN
|46,167 milyar TL
|7
|CW Enerji
|CWENE
|43,347 milyar TL
|8
|Akfen Yenilenebilir Enerji
|AKFYE
|32,773 milyar TL
|9
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji
|ARASE
|31,150 milyar TL
|10
|Lydia Yeşil Enerji
|LYDYE
|25,529 milyar TL
Sıralama, 22 Temmuz 2026 tarihli piyasa değeri verilerine göre hazırlanırken, enerji sektöründeki şirketlerin Borsa İstanbul'daki güncel büyüklüklerini ortaya koydu.
Kaynak: Stockeys
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