Şirket, bilanço öncesinde kurumsal politikaları kapsamında "sessiz dönem" uygulamasına geçtiğini bildirdi.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (BIST: TTRAK), 2026 yılının ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 hesap dönemine ait finansal raporların 3 Ağustos 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor.

SESSİZ DÖNEM UYGULAMASI BAŞLADI

Türk Traktör, kurumsal politikaları doğrultusunda finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte "sessiz dönem" uygulaması yürütüleceğini bildirdi.

Bu kapsamda, kamuya daha önce açıklanan bilgiler dışında şirketin finansal durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmayacak.

ANALİST VE YATIRIMCI TOPLANTILARI YAPILMAYACAK

KAP açıklamasında, sessiz dönem boyunca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarından gelecek finansal duruma ilişkin toplantı taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, şirketin finansal performansına ilişkin yöneltilecek soruların da bu süre boyunca yanıtlanmayacağı ifade edildi.

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