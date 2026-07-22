Küresel piyasalardaki karışık seyre rağmen Avrupa borsalarındaki pozitif havanın desteğini arkasına alan piyasada, yükseliş trendi ön plana çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artış gördü.

Önceki kapanışa göre 32,45 puan kazanç sağlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 14.006,59 seviyesine yerleşti. Sektörel bazda ayrışmaların yaşandığı günün ilk yarısında;

• Holding endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak yükselişi sırtlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 prim kaybetti.

• Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 1,64 artışla madencilik olurken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 3,93 gerilemeyle finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Gün ortası verilerine göre piyasada yoğun para trafiği göze çarptı. TÜPRAŞ (TUPRS) 145,5 milyon TL'yi aşan nakit girişiyle listenin zirvesine yerleşirken, en yüksek para çıkışı TRALT tarafında gerçekleşti.

Günün İlk Yarısında En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• TUPRS: 145.593.028 TL (Son: 313,00 TL | %1,13)

• KCHOL: 117.934.465 TL (Son: 204,90 TL | %1,69)

• AKSEN: 88.776.664 TL (Son: 114,50 TL | %2,88)

• PSGYO: 57.697.641 TL (Son: 3,47 TL | %5,79)

• TAVHL: 54.403.510 TL (Son: 276,75 TL | %2,22)

• PETKM: 47.029.036 TL (Son: 21,90 TL | %2,72)

• MGROS: 39.542.342 TL (Son: 641,00 TL | %0,79)

• FROTO: 34.015.682 TL (Son: 81,95 TL | %1,05)

Günün İlk Yarısında En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• TRALT: -102.130.840 TL (Son: 50,05 TL | %1,03)

• EREGL: -74.652.217 TL (Son: 41,78 TL | -%1,23)

• ASTOR: -70.000.314 TL (Son: 295,50 TL | -%1,50)

• SKBNK: -67.374.024 TL (Son: 14,51 TL | -%9,99)

• DSTKF: -66.862.379 TL (Son: 1.983,00 TL | -%2,98)

• TCELL: -61.136.309 TL (Son: 111,60 TL | %0,09)

• BIMAS: -57.558.877 TL (Son: 394,25 TL | %0,32)

• KRDMD: -53.202.696 TL (Son: 42,08 TL | -%3,80)

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