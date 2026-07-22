Banka, soruşturmada üçüncü taraf konumunda olduğunu ve yetkililerle tam iş birliği içinde çalıştığını açıkladı.

Almanya'da savcılık, Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezinde vergi dolandırıcılığı iddialarına ilişkin arama gerçekleştirdi.

Reuters'ın haberine göre, Düsseldorf Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Deutsche Bank'ın Postbank biriminde 2008-2010 yılları arasında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemleri kapsıyor.

DEUTSCHE BANK'TAN AÇIKLAMA

Deutsche Bank, Düsseldorf Savcılığı ekiplerinin ofislerinde incelemelerde bulunduğunu doğrularken, soruşturmada üçüncü taraf olarak yer aldığını belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bu meselede üçüncü taraf olarak soruşturma yürütülüyor ve biz de tam iş birliği yapıyoruz." ifadelerine yer verildi. Banka, soruşturmaya ilişkin daha fazla değerlendirmede bulunmadı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA "CUM-CUM" İŞLEMLERİ VAR

Konuya yakın kaynaklara göre soruşturma, Almanya'da uzun süredir tartışılan "cum-cum" işlemlerini kapsıyor.

Söz konusu işlemler, şirket hisselerinin temettü ödeme tarihleri çevresinde alım satıma konu edilmesiyle vergi avantajı elde edilmesini içeriyor. Alman makamları ise bu işlemleri vergi dolandırıcılığı kapsamında değerlendiriyor.

Finansal kriz döneminde yaygınlaşan bu işlemler nedeniyle devletin milyarlarca dolarlık vergi kaybına uğradığı tahmin edilirken, yetkililer yıllardır söz konusu zararların tahsili için çalışmalarını sürdürüyor.

BAFİN'DEN 7 MİLYAR EUROLUK MALİYET UYARISI

Alman finansal denetim kurumu BaFin, geçen hafta yayımladığı değerlendirmede, "cum-cum" ve bağlantılı "cum-ex" işlemleri nedeniyle Alman finans sektörünün yaklaşık 7 milyar euro (yaklaşık 8 milyar dolar) seviyesinde maliyetle karşı karşıya kalabileceğini bildirmişti.

BU YIL ÜÇÜNCÜ ARAMA

Son operasyon, savcıların 2026 yılı içerisinde Deutsche Bank'ta gerçekleştirdiği üçüncü arama oldu.

Yılın başındaki ilk aramanın kara para aklama soruşturması kapsamında yapıldığı, geçen hafta düzenlenen ikinci aramanın ise bankanın perakende bankacılık faaliyetleriyle ilgili olduğu belirtilmişti.

Kaynak: CNCB-e