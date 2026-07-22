Gayrimenkul sektöründe yüksek faiz oranları nedeniyle durma noktasına gelen konut satışlarına karşı bankalardan yeni finansman modelleri gelmeye devam ediyor.

Son dönemde konut kredisi faizlerinin yükselmesi, ev sahibi olmak isteyenlerin aylık taksitleri ödemesini zorlaştırıyordu.

Akbank’ın devreye aldığı peşin faiz ödemeli sistemde, tüketiciler seçtikleri vadeye ve kredi tutarına göre belirlenen peşin faiz tutarını başlangıçta bankaya ödeyerek yüzde 2'nin altındaki faiz oranından yararlanabiliyor.

YÜZDE 1,99 FAİZLE 1 MİLYON TL'LİK KREDİNİN MALİYET ANALİZİ

Akbank’ın yeni "peşin faiz ödemeli konut kredisi" modelinde, peşin faiz ödemesi karşılığında aylık faiz oranı yüzde 1,99’a düştü.

Banka tarafından paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre 1.000.000 TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli bir konut kredisinde sunulan seçenekler şu şekilde:

• Yüzde 1,99 Faiz Seçeneği (En Düşük Faiz):



o Aylık Taksit Tutarı: 21.964,48 TL

o Kredi Tahsis Ücreti: 5.000 TL

o Diğer Ücretler (Ekspertiz, İpotek vb.): 36.750 TL

o Yıllık Toplam Maliyet Oranı: Yüzde 28,3794

o Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.635.735,62 Tl

• Yüzde 2,19 Faiz Seçeneği (Alternatif Plan):



o Aylık Taksit Tutarı: 23.657,79 TL

o Kredi Tahsis Ücreti: 5.000 TL

o Diğer Ücretler: 36.750 TL

o Yıllık Toplam Maliyet Oranı: Yüzde 31,5184

o Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.838.933,54 TL

STANDART KREDİLERE GÖRE 950 BİN TL’LİK FARK

Piyasadaki standart konut kredisi oranları göz önüne alındığında bu model ile 950 bin liralık fark öne çıkıyor.

Örneğin; kamu bankaları üzerinden çekilecek 1.000.000 TL / 120 ay vadeli standart bir kredinin aylık ödemesi ortalama 29.878 TL’ye, toplam geri ödemesi ise 3.585.424 TL seviyelerine ulaşıyor.

Akbank’ın peşin faiz ödemeli yüzde 1,99’luk modeli ile standart kredi modelleri karşılaştırıldığında:

• Aylık ödemelerde: Yaklaşık 7.914 TL daha düşük taksit,

• Toplam geri ödemede: Yaklaşık 950.000 TL tutarında net bir fark öne çıkıyor.

YENİ KREDİ MODELİ KİMLER İÇİN UYGUN?

• Elinde Belli Miktar Birikimi Olanlar: Ev alma sürecinde peşinatının yanı sıra bir miktar ek nakde sahip olan ve bu parayı kredinin peşin faizine yatırarak gelecekteki aylık taksit yükünü düşürmek isteyenler.

• Aylık Geliri Sabit Ama Yüksek Taksit Ödeyemeyenler: Bütçesi aylık 30 bin TL bandındaki taksitleri karşılamakta zorlanan ancak peşin ödemeyle taksitini 21-22 bin TL seviyesine çekmek isteyen aileler.

• Uzun Vadeli Mali Planlama Yapanlar: 10 yıllık süreçte toplam borçlanma maliyetini minimize etmek ve enflasyona karşı sabit, uygun taksitle ev sahibi olmayı hedefleyen tüketiciler.

KATILIM FİNANSMAN MODELLERİ İLE FARKI NE?

Akbank’ın sunduğu peşin faiz ödemeli konut kredisi ile Türkiye’de yaygın olarak kullanılan katılım finansman (tasarruf finansman) modelleri ilk bakışta "peşin organizasyon ücreti/peşin ödeme" ve "düşük aylık taksit" mantığıyla birbirine benzetilse de arkalarındaki hukuki, finansal ve operasyonel yapılar tamamen farklı.

İki sistem arasındaki temel farklar ve karşılaştırma şu şekilde:

1. Temel İşleyiş ve Hukuki Yapı



• Peşin Faizli Kredi: Klasik bir bankacılık kredi ürünüdür. Banka size doğrudan parayı/krediyi kullandırır. Başlangıçta ödediğiniz peşin tutar, kredinin faiz oranını indirgemek için alınan "önden ödemeli faiz" niteliğindedir. Faizli bir finansman sözleşmesidir.

• Katılım Finansman: Banka kredisi değildir. Müşterilerin oluşturduğu bir imece/tasarruf havuzuna dayanır. Müşteri sisteme girerken faiz ödemez; şirket sunduğu organizasyon hizmeti karşılığında bir "organizasyon ücreti" alır. Evin teslimatı kura veya sıra yöntemiyle belirlenen tarihte yapılır.

2. Önemli Avantaj ve Dezavantaj Farkları



Akbank Peşin Faizli Modelin Öne Çıkanları



• Anında Teslimat: Beğendiğiniz evi bulduğunuz an krediniz onaylanırsa evi satın alabilirsiniz, sıra veya kura bekleme durumu yoktur.

• Sabit Taksit Güvencesi: 120 ay boyunca ne ödeyeceğiniz en baştan nettir.

• Dezavantajı: Sistemde doğrudan "faiz" olgusu yer alır ve peşin ödenen tutar faiz indirimi için bankaya kalır.

Katılım Finansman Modelinin Öne Çıkanları



• Faizsiz Yapı: Faiz ödemek istemeyen, organizasyon ücreti ödeyerek ev sahibi olmak isteyenler için uygundur.

• Toplam Maliyet: Genellikle sadece organizasyon ücreti ödendiği için uzun vadede toplam maliyet klasik kredilere göre daha düşük kalabilir.

• Dezavantajı: Evi hemen alamayabilirsiniz. Kura sıranız gelene veya belirlenen tasarruf dönemini doldurana kadar beklemeniz gerekir.

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