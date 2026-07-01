Bankacılık sistemindeki yüksek faiz oranları nedeniyle alternatif bir model olarak öne çıkan ve konut, araç ya da iş yeri alımında son yıllarda rekor talep gören tasarruf finansman şirketlerine yönelik denetimler sıkılaşıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hem piyasa istikrarını güvence altına almak hem de tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hazırladığı yeni yönetmelik değişikliklerini Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na (FKB) iletti.

Sektörde taşları yerinden oynatacak yeni kararlar, sistemdeki erken teslimat oranlarından taksit dengelerine kadar birçok yapısal değişikliği beraberinde getiriyor.

ERKEN TESLİMAT ORANI YÜKSELDİ, BEKLEME SÜRESİ UZADI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, tasarruf finansman sistemine dahil olan vatandaşların merakla beklediği "erken teslimat" şartlarında iki önemli hamle yapıldı:

• Teslimat Payı Artırıldı: Sistemde daha önce yüzde 40 olan azami erken teslim oranı yüzde 45’e yükseltildi. Buna göre sisteme giren katılımcılar, toplam sözleşme tutarının yüzde 45'lik kısmını ödemeden erken teslimat hakkı kazanamayacak.

• En Erken Teslim Süresine Fren: Şirketlerin likidite dengesini korumak adına, en erken teslimat süresi 150 günden 180 güne (6 aya) çıkarıldı.

ÖDEME PLANLARINA "ÜÇTE BİR" KURALI: DENGESİ BOZUK TAKSİTE GEÇİT YOK

BDDK, tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı sözleşmelerdeki ödeme planlarına da standart getirdi.

Özellikle ilk aylarda çok düşük, teslimat yaklaştığında ise çok yüksek taksitler sunarak yanıltıcı reklam yapan veya ödeme krizine yol açan uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni kurala göre peşinat ödemesi hariç tutulmak kaydıyla, bir sözleşmede yer alan en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden (1/3) az olamayacak.

Örnek Senaryo: Bir müşterinin ödeme planındaki en yüksek taksit tutarı 30.000 TL ise, aynı plandaki en düşük taksit tutarı 10.000 TL'nin altına inemeyecek. Böylece taksitler arasında uçurum oluşması engellenecek.