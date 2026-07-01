Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi haziran ayında yeniden zayıflama sinyali verdi.

Mayıs ayında 49,8 olarak ölçülen manşet PMI, haziranda 47,1 seviyesine gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Böylece imalat sektöründe faaliyet koşullarındaki bozulma üst üste 27'nci aya ulaştı.

ÜRETİM YENİDEN YAVAŞLADI

Mayıs ayında sınırlı artış gösteren üretim, haziran ayında yeniden daralma bölgesine geçti.

Anket katılımcıları üretimdeki yavaşlamanın temel nedenleri arasında Orta Doğu'daki savaşın oluşturduğu belirsizlik, yeni siparişlerdeki düşüş ve fiyat artışlarını gösterdi.

Yeni siparişler belirgin şekilde azalırken, mayıs ayında artış gösteren ihracat siparişleri de yeniden düşüşe geçti.

FİRMALAR İSTİHDAMI AZALTMAYI SÜRDÜRDÜ

Talepteki zayıflığın etkisiyle şirketler haziran ayında satın alma faaliyetlerini azaltırken, istihdamda da küçülmeye devam etti.

Firmalar ayrıca hem girdi hem de nihai ürün stoklarını düşürmeyi sürdürdü.

ENFLASYON BASKISI HAFİFLEDİ

Rapora göre girdi maliyetleri enflasyonu gerilemeye devam ederek geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Buna karşın Orta Doğu'daki savaş nedeniyle petrol ve diğer ham madde maliyetlerindeki yükseliş, üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Nihai ürün fiyatlarındaki artış hızı da yılbaşından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

SADECE İKİ SEKTÖRDE ÜRETİM ARTTI

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre haziran ayında takip edilen 10 sektörün yalnızca ikisinde üretim artışı kaydedildi.

Üretimde büyüme görülen sektörler:

Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri

Kara ve deniz taşıtları

En sert üretim daralması ise gıda ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Yeni siparişlerde artış sağlayan tek sektör de kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri oldu.

S&P GLOBAL'DEN DEĞERLENDİRME

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, mayıs ayında görülen olumlu sinyallerin haziran ayında yerini yeniden zayıflamaya bıraktığını belirtti.

Harker, üretimdeki yavaşlamanın temel nedeninin Orta Doğu'daki savaş ve yeni siparişlerdeki zayıf seyir olduğunu ifade ederek, bölgedeki gerilimin azalmasının önümüzdeki aylarda faaliyet koşullarına olumlu yansıyabileceğini söyledi.