Küresel piyasaların gözü kulağı emtia fiyatlarındayken, Bank of America Global Research’ten altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren kapsamlı bir analiz geldi.

Michael Widmer liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan “Küresel Metaller Haftalık Raporu”, altın piyasasında bir dönemin kapandığına ancak bunun bir son olmadığına işaret ediyor.

Banka, altındaki agresif yükseliş trendinin kısa vadeli bir "duraklama dönemine" girdiğini belirtirken, uzun vadeli boğa piyasasının arkasındaki yapısal dinamiklerin hala masada olduğunu vurguluyor.

6 BİN DOLARLIK HEDEF RAFA MI KALKTI?

Rapora göre altını rekor seviyelere taşıyan "basit ve kusursuz" senaryo şimdilik rafa kalktı. Hatırlanacağı üzere eski senaryoda; enflasyon hedefin üzerindeydi, Fed gevşeme sinyalleri veriyordu, reel faizler düşüyor ve ABD doları zayıflıyordu.

Altın için adeta bir "altın çağ" yaratan bu kombinasyon yerini daha gri bir atmosfere bıraktı.

BofA; daha sıkı para politikası beklentileri, doların küresel ölçekte yeniden güç kazanması, ETF kanadındaki zayıflık ve Fed’in bilanço küçültme hamlelerinin kısa vadeli bir belirsizlik kuşağı yarattığını ifade ediyor.

Bu değişim nedeniyle banka, daha önce telaffuz ettiği ons başına 6.000 dolarlık iddialı hedefin "şimdilik" uzak bir ihtimal olduğunu kabul ediyor.

"ALTIN YİNE YÜKSELECEK ÇÜNKÜ ABD'NİN YAPISI BOZUK"

Kısa vadeli türbülansa rağmen BofA'nın uzun vadeli iyimserliğini korumasının nedeni teknik grafikler değil, tamamen yapısal gerekçeler. Rapor, altının ons fiyatı 1.900 dolar seviyelerindeyken yükselişi tetikleyen ana unsurların bugün de aynen geçerli olduğunu hatırlatıyor:

• ABD’nin devasa boyutlara ulaşan bütçe açıkları,

• Mali konsolidasyona (bütçe disiplinine) dair somut bir adımın atılmaması,

• Sürekli artan finansman ihtiyacı,

• ABD Hazine tahvillerine olan yabancı yatırımcı ilgisinin azalması.

BofA Analistleri: "Bir süreliğine duraklıyoruz ancak makroekonomik stresler nedeniyle altının tekrar yükseleceğini düşünüyoruz."

FED’İN "ŞAHİN" TAVRI ALTININ İVMESİNİ YARI YARIYA DÜŞÜREBİLİR

Altın fiyatlarının kaderini belirleyen en kritik unsur enflasyonun kendisi değil, merkez bankalarının bu enflasyona verdiği tepki. BofA, haziran ayı FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının piyasada ciddi bir paradigma değişimine yol açtığını belirtiyor.

Dokuz politika yapıcının faiz artışı öngörmesi, yukarı yönlü enflasyon tahminleri ve Fed yetkilisi Warsh’ın fiyat istikrarına yaptığı vurgu, piyasadaki "güvercin" beklentileri baltaladı.

Fed artık tarifeler, tedarik zinciri krizleri veya enerji şokları kaynaklı enflasyonu görmezden gelmeyeceğinin sinyalini veriyor.

Bu durum altın için ne anlama geliyor? Tarihsel veriler çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor:

Dönem (2001'den Bu Yana) Altının Ortalama Yıllık Kazancı Enflasyonist Gevşeme (Faiz indirimi + Enflasyon) Yüzde 21,8 Enflasyonist Sıkılaştırma (Faiz artışı + Enflasyon) Yüzde 10,8

Analiz, şahin bir Fed karşısında altının hala yükselebileceğini, ancak yükselmek için "daha çok çalışması gerekeceğini" net bir şekilde ortaya koyuyor.

BATILI KURUMSAL YATIRIMCI HENÜZ SAHAYA DÖNMEDİ

Raporda, kurumsal yatırımcı iştahının en şeffaf barometresi olarak kabul edilen altın ETF’lerine (borsa yatırım fonları) de geniş yer veriliyor.

Son verilere göre fiziksel olarak desteklenen altın ETF varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 97,1 milyon ons seviyesine geriledi. Bu veri, Batılı kurumsal yatırımcıların pozisyon tasfiyesine devam ettiğini ve henüz oyuna yeniden dahil olmadığını gösteriyor.

Özetle; Bank of America'nın önceki yükseliş senaryosunun iki temel direğinden biri olan "makro stres" tüm hızıyla sürse de ikinci direk olan "yatırımcıların altına varlık ayırma dürtüsü" şimdilik soğumuş durumda. Altının yeniden vites yükseltmesi için Batılı fonların piyasaya geri dönmesi beklenecek.

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