Google Haberler

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6 bin TL'nin altına inerken ons altın 7 ayın dibinde. İşte güncel gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Altın piyasasında satış baskısı yeni günde de etkisini sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisi güvenli liman talebini zayıflatırken, ons altın son 7 ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasının enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu, bunun da Fed'in sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan ons altın, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik performanslarından birini yaşarken gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş dikkat çekiyor.

1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Alış: 5.964,77 TL
Satış: 5.965,64 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 1

Çeyrek altın
Alış: 9.543,68 TL
Satış: 9.753,79 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 2

Yarım altın
Alış: 19.041,47 TL
Satış: 19.521,75 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 3

Tam altın
Alış: 38.693,00 TL
Satış: 39.223,00 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 4

Cumhuriyet altını
Alış: 38.174,52 TL
Satış: 38.895,96 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 5

Ata altın
Alış: 39.840,19 TL
Satış: 40.855,13 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 6

Gremse altın
Alış: 96.361,00 TL
Satış: 97.984,00 TL

Çeyrek altın fiyatı! Altında güncel alış-satış rakamları (1 Temmuz), Görsel 7

Ons altın
Alış: 3.982,98 dolar
Satış: 3.984,00 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.038,50 6.039,46 % 0.46 15:59
Ons Altın / TL 187.646,76 187.728,92 % 0.38 16:14
Ons Altın / USD 4.021,18 4.021,76 % 0.35 16:14
Çeyrek Altın 9.661,60 9.874,52 % 0.46 15:59
Yarım Altın 19.262,82 19.749,04 % 0.46 15:59
Ziynet Altın 38.646,41 39.377,29 % 0.46 15:59
Cumhuriyet Altını 40.177,00 40.781,00 % 0.34 15:16
Tüm Altın Fiyatları

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki zayıf görünüm diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 57,75 dolar seviyesine geriledi.
Platin yüzde 0,6 değer kaybederek 1.542 dolar ile kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.199,34 dolar seviyesinde işlem gördü.

Döviz alacaklar dikkat! Dolar ve Euro'da son fiyatlar Döviz alacaklar dikkat! Dolar ve Euro'da son fiyatlar

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre altın fiyatları üzerindeki en büyük baskıyı ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oluşturuyor. Bunun yanında Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği beklentileri, faiz getirisi olmayan altına olan talebi azaltıyor. Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de değerli metaller üzerinde satış baskısını artırıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş Yatırım hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?İş Yatırım hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
Elmastan 10 bin kat daha nadir! Dünyada sadece Türkiye'de varElmastan 10 bin kat daha nadir! Dünyada sadece Türkiye'de var

Google Haberler