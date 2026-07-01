Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6 bin TL'nin altına inerken ons altın 7 ayın dibinde. İşte güncel gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları.
Altın piyasasında satış baskısı yeni günde de etkisini sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisi güvenli liman talebini zayıflatırken, ons altın son 7 ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasının enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu, bunun da Fed'in sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.
Öte yandan ons altın, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik performanslarından birini yaşarken gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş dikkat çekiyor.
1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 5.964,77 TL
Satış: 5.965,64 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.543,68 TL
Satış: 9.753,79 TL
Yarım altın
Alış: 19.041,47 TL
Satış: 19.521,75 TL
Tam altın
Alış: 38.693,00 TL
Satış: 39.223,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 38.174,52 TL
Satış: 38.895,96 TL
Ata altın
Alış: 39.840,19 TL
Satış: 40.855,13 TL
Gremse altın
Alış: 96.361,00 TL
Satış: 97.984,00 TL
Ons altın
Alış: 3.982,98 dolar
Satış: 3.984,00 dolar
GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM
Altındaki zayıf görünüm diğer değerli metallere de yansıdı.
Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 57,75 dolar seviyesine geriledi.
Platin yüzde 0,6 değer kaybederek 1.542 dolar ile kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.199,34 dolar seviyesinde işlem gördü.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Uzmanlara göre altın fiyatları üzerindeki en büyük baskıyı ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oluşturuyor. Bunun yanında Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği beklentileri, faiz getirisi olmayan altına olan talebi azaltıyor. Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de değerli metaller üzerinde satış baskısını artırıyor.