Altın piyasasında satış baskısı yeni günde de etkisini sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisi güvenli liman talebini zayıflatırken, ons altın son 7 ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD-İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasının enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu, bunun da Fed'in sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan ons altın, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik performanslarından birini yaşarken gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş dikkat çekiyor.

1 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 5.964,77 TL

Satış: 5.965,64 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.543,68 TL

Satış: 9.753,79 TL

Yarım altın

Alış: 19.041,47 TL

Satış: 19.521,75 TL

Tam altın

Alış: 38.693,00 TL

Satış: 39.223,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 38.174,52 TL

Satış: 38.895,96 TL

Ata altın

Alış: 39.840,19 TL

Satış: 40.855,13 TL

Gremse altın

Alış: 96.361,00 TL

Satış: 97.984,00 TL

Ons altın

Alış: 3.982,98 dolar

Satış: 3.984,00 dolar

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki zayıf görünüm diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 57,75 dolar seviyesine geriledi.

Platin yüzde 0,6 değer kaybederek 1.542 dolar ile kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.199,34 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre altın fiyatları üzerindeki en büyük baskıyı ABD tahvil faizlerindeki yükseliş oluşturuyor. Bunun yanında Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği beklentileri, faiz getirisi olmayan altına olan talebi azaltıyor. Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de değerli metaller üzerinde satış baskısını artırıyor.