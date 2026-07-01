Küresel piyasalarda ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler takip edilirken, döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada dolar/TL 1 Temmuz saat 07.50 itibarıyla yaklaşık 46,67 TL seviyesinde işlem görüyor.

Alış: 46,66 TL

Satış: 46,68 TL

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise aynı saatlerde yeni güne 53,26 TL seviyelerinde başladı.

Alış: 53,25 TL

Satış: 53,32 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Piyasalarda ABD'den gelecek istihdam verileri, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel risk iştahındaki değişimler döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise yatırımcılar TCMB'nin para politikası mesajlarını yakından izliyor.